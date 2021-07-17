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Футболист «Челси» Оливье Жиру перешел в «Милан»

17.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболист «Челси» Оливье Жиру перешел в «Милан»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру перешел в «Милан». Срок действия контракта футболиста не сообщается.

Жиру будет играть за итальянскую команду под 9-м номером. Напомним, что игроком «Челси» француз стал зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за 17 млн евро. С тех пор он провел за «аристократов» 119 встреч и забил 39 мячей. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной нападающий стал чемпионом мира. Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Италии «Милан» впервые за долгие годы финишировал в тройке лидеров и сыграет в Лиге чемпионов. 

Фото: pixabay

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Нападающий «Челси» Оливье Жиру перешел в «Милан». Срок действия контракта футболиста не сообщается. Жиру будет играть за итальянскую команду под 9-м номером....
 
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