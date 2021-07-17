Футболист «Челси» Оливье Жиру перешел в «Милан»

Источник материала: ОНТ

Нападающий «Челси» Оливье Жиру перешел в «Милан». Срок действия контракта футболиста не сообщается.

Жиру будет играть за итальянскую команду под 9-м номером. Напомним, что игроком «Челси» француз стал зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за 17 млн евро. С тех пор он провел за «аристократов» 119 встреч и забил 39 мячей. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной нападающий стал чемпионом мира. Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Италии «Милан» впервые за долгие годы финишировал в тройке лидеров и сыграет в Лиге чемпионов.

Фото: pixabay

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