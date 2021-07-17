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Голодный пес устроил пожар в доме хозяев

17.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Голодный пес устроил пожар в доме хозяев

В Лейк-Орион (Мичиган, США) голодный пес пытался добраться до еды, что привело к пожару в доме хозяина. На инцидент обращает внимание CBS Detroit.

Ричард Веня оставил питомцев дома и повез детей в школу. В это время голодный золотистый ретривер Финн решил самостоятельно добраться до еды. Пес случайно зажег газовую плиту.

Сработала пожарная сигнализация. Сигнал поступил в охранную организацию. На место прибыли спасатели, они потушили огонь и вызволили животных.

Ричард Веня признался, что за пару дней до инцидента посадил питомца на диету, так как ретривер набрал лишний вес.

Фото: Pixabay

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В Лейк-Орион (Мичиган, США) голодный пес пытался добраться до еды, что привело к пожару в доме хозяина. На инцидент обращает внимание CBS Detroit. Ричард Веня оставил...
 
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