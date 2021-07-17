|
Голодный пес устроил пожар в доме хозяев
Источник материала: ОНТ
В Лейк-Орион (Мичиган, США) голодный пес пытался добраться до еды, что привело к пожару в доме хозяина. На инцидент
Ричард Веня оставил питомцев дома и повез детей в школу. В это время голодный золотистый ретривер Финн решил самостоятельно добраться до еды. Пес случайно зажег газовую плиту.
Сработала пожарная сигнализация. Сигнал поступил в охранную организацию. На место прибыли спасатели, они потушили огонь и вызволили животных.
Ричард Веня признался, что за пару дней до инцидента посадил питомца на диету, так как ретривер набрал лишний вес.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лейк-Орион (Мичиган, США) голодный пес пытался добраться до еды, что привело к пожару в доме хозяина. На инцидент обращает внимание CBS Detroit. Ричард Веня оставил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)