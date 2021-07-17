Словенский гонщик Матей Мохорич одержал победу на 19-м этапе «Тур де Франс»

Источник материала: ОНТ

Словенский гонщик Матей Мохорич одержал победу на 19-м этапе веломногодневки «Тур де Франс».

Словенец преодолел 207 км за 4 ч 19 мин. 17 сек. Вторым стал француз Кристоф Лапорт. Он отстал от победителя на 58 сек. Такое же время показал датчанин Каспер Педерсен, который финишировал третьим. В генеральной классификации лидирует другой представитель Словении — Тадей Погачар. Завершится гонка в воскресенье.

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