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Чемпионат Беларуси по футболу: команда минского «Динамо» одолела «Торпедо-БелАЗ»
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 16-й тур. Центральные матчи уже сыграны.
Лидеры не теряют очки. Правда, тренерскому штабу БАТЭ пришлось понервничать в гостевой игре против «Слуцка». Борисовчане вели по ходу встречи 4:0, но во второй половине пропустили три мяча. И все же команда Виталия Жуковского смогла довести дело до победы. Столичное «Динамо» также на выезде одолело жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 2:1. Минчане уступали до 77-й минуты, но перевернули ход игры благодаря голам Владислава Климовича и Никиты Наумова. БАТЭ подобрался вплотную к лидирующему «Шахтёру» и отстает на один балл, но у «горняков» – два матча в запасе.
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В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 16-й тур. Центральные матчи уже сыграны. Лидеры не теряют очки. Правда, тренерскому штабу БАТЭ пришлось понервничать в...
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