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«Кризис в медицине, образовании, надвигается в энергетике». Эксперты анализируют ситуацию в Украине
Источник материала: ОНТ
О глубоком кризисе в здравоохранении, образовании, энергетике, но главное, в целом во власти говорят эксперты, анализируя ситуацию в Украине.
По их мнению, страна катится к точке невозврата. И виновато в этом руководство, которое отдало Украину в полное внешнее управление.
Подробности смотрите в видео.
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О глубоком кризисе в здравоохранении, образовании, энергетике, но главное, в целом во власти говорят эксперты, анализируя ситуацию в Украине. По их мнению, страна...
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