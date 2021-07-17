«Кризис в медицине, образовании, надвигается в энергетике». Эксперты анализируют ситуацию в Украине

Источник материала: ОНТ

О глубоком кризисе в здравоохранении, образовании, энергетике, но главное, в целом во власти говорят эксперты, анализируя ситуацию в Украине.

По их мнению, страна катится к точке невозврата. И виновато в этом руководство, которое отдало Украину в полное внешнее управление.

Подробности смотрите в видео.

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