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В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружены боеприпасы времен войны
Источник материала: ОНТ
16 июля утром в Калинковичах (Гомельская область) в подвале пятиэтажного дома были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом
После поступления сведений о находке из дома были эвакуированы 12 человек
Боеприпасы были изъяты для дальнейшего уничтожения.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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16 июля утром в Калинковичах (Гомельская область) в подвале пятиэтажного дома были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует...
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