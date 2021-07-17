В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружены боеприпасы времен войны

Источник материала: ОНТ

16 июля утром в Калинковичах (Гомельская область) в подвале пятиэтажного дома были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

После поступления сведений о находке из дома были эвакуированы 12 человек

Боеприпасы были изъяты для дальнейшего уничтожения.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

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