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Более 50 машин из-за густого тумана столкнулись на трассе в Румынии
Источник материала: ОНТ
В Румынии на одной из трасс столкнулись более полсотни автомобилей. Движение остановлено.
В ДТП пострадали 57 человек, шестеро экстренно доставлены в больницу. Среди раненых есть дети. По предварительным данным, авария произошла из-за густого тумана, видимость не превышала 50 м. На месте работают аварийные службы.
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В Румынии на одной из трасс столкнулись более полсотни автомобилей. Движение остановлено. В ДТП пострадали 57 человек, шестеро экстренно доставлены в больницу....
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