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Более 50 машин из-за густого тумана столкнулись на трассе в Румынии

17.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 50 машин из-за густого тумана столкнулись на трассе в Румынии

В Румынии на одной из трасс столкнулись более полсотни автомобилей. Движение остановлено.

В ДТП пострадали 57 человек, шестеро экстренно доставлены в больницу. Среди раненых есть дети. По предварительным данным, авария произошла из-за густого тумана, видимость не превышала 50 м. На месте работают аварийные службы.


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В Румынии на одной из трасс столкнулись более полсотни автомобилей. Движение остановлено. В ДТП пострадали 57 человек, шестеро экстренно доставлены в больницу....
 
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