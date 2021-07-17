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МВД: в Сети распространяются фейки о принудительной вакцинации осужденных в исправительных учреждениях

17.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД: в Сети распространяются фейки о принудительной вакцинации осужденных в исправительных учреждениях

В оппозиционных источниках в Сети распространяются недостоверные сведения о том, что в исправительных учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД происходит принудительная вакцинация осужденных. Якобы это делается под угрозой запрета длительных свиданий. Данная информация действительности не соответствуют, передает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Подчеркивается, что подобные посты в интернете – очередная попытка дискредитировать правоохранителей. По сведениям Департамента исполнения наказаний, вакцинация в учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится исключительно на добровольной основе.

Фото: Pixabay

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В оппозиционных источниках в Сети распространяются недостоверные сведения о том, что в исправительных учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД...
 
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