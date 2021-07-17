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МВД: в Сети распространяются фейки о принудительной вакцинации осужденных в исправительных учреждениях
Источник материала: ОНТ
В оппозиционных источниках в Сети распространяются недостоверные сведения о том, что в исправительных учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД происходит принудительная вакцинация осужденных. Якобы это делается под угрозой запрета длительных свиданий. Данная информация действительности не соответствуют,
Подчеркивается, что подобные посты в интернете – очередная попытка дискредитировать правоохранителей. По сведениям Департамента исполнения наказаний, вакцинация в учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится исключительно на добровольной основе.
Фото: Pixabay
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МВД: в Сети распространяются фейки о принудительной вакцинации осужденных в исправительных учреждениях
В оппозиционных источниках в Сети распространяются недостоверные сведения о том, что в исправительных учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД...
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