МВД: в Сети распространяются фейки о принудительной вакцинации осужденных в исправительных учреждениях

Источник материала: ОНТ

В оппозиционных источниках в Сети распространяются недостоверные сведения о том, что в исправительных учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД происходит принудительная вакцинация осужденных. Якобы это делается под угрозой запрета длительных свиданий. Данная информация действительности не соответствуют, передает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Подчеркивается, что подобные посты в интернете – очередная попытка дискредитировать правоохранителей. По сведениям Департамента исполнения наказаний, вакцинация в учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится исключительно на добровольной основе.

Фото: Pixabay

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