11-летний мальчик, перенесший в Беларуси сложнейшую 10-часовую операцию, уже идет на поправку

Источник материала: ОНТ

Эта патология, как бомба, ребенок мог погибнуть в любой момент. Но благодаря кардиохирургам 11-летний Игорь, о котором телеканал ОНТ рассказывал в начале недели, уже идет на поправку.





Сейчас мальчик переведен из реанимации в общую палату. Послеоперационный период, по словам врачей, протекает неплохо. Игорь начал двигаться и вставать. Еще неделю назад все было иначе. Ребенок попал в поле зрения детских кардиохирургов четыре года назад после перенесенной инфекции. Ему поставили диагноз, который встречается лишь у людей за 50. Аневризма аорты затронула грудную и брюшную полости. Браться за сложнейшую операцию не решался ни один специализированный центр ни в США, ни в Европе. На помощь отозвался известный в мире сердечно-сосудистый хирург из Швейцарии. Совместно с белорусскими специалистами – 10-часовая операция прошла успешно. Сейчас Игорь получает комбинированную терапию. К полноценной жизни будет возвращаться постепенно. И под тщательным присмотром врачей.

Белорусские медики совместно с кардиохирургом из Швейцарии за несколько дней провели пять уникальных операций. Все дети сейчас восстанавливаются.

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