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В Рогачевском районе перевернулся прогулочный катер. Капитан корабля скрылся, его разыскивают

17.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Рогачевском районе перевернулся прогулочный катер. Капитан корабля скрылся, его разыскивают

В Рогачевском районе устанавливают причины кораблекрушения. На озере Святое перевернулся прогулочный катер. В воде оказались 15 человек.


При том, что катер рассчитан только на 8 человек. ЧП случилось в 80 метрах от берега. Часть людей добралась до берега. Другим понадобилась помощь. 

Очевидно, что судну потребуется ремонт. А капитану корабля предстоит объясниться. Он доплыл до берега и скрылся. Сейчас его разыскивает милиция.

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В Рогачевском районе устанавливают причины кораблекрушения. На озере Святое перевернулся прогулочный катер. В воде оказались 15 человек. При том, что катер...
 
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