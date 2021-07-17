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В Рогачевском районе перевернулся прогулочный катер. Капитан корабля скрылся, его разыскивают
Источник материала: ОНТ
В Рогачевском районе устанавливают причины кораблекрушения. На озере Святое перевернулся прогулочный катер. В воде оказались 15 человек.
При том, что катер рассчитан только на 8 человек. ЧП случилось в 80 метрах от берега. Часть людей добралась до берега. Другим понадобилась помощь.
Очевидно, что судну потребуется ремонт. А капитану корабля предстоит объясниться. Он доплыл до берега и скрылся. Сейчас его разыскивает милиция.
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В Рогачевском районе устанавливают причины кораблекрушения. На озере Святое перевернулся прогулочный катер. В воде оказались 15 человек. При том, что катер...
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