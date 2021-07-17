|
Андрей Лазуткин про обыски в белорусских НКО: «Откуда эти фонды появляются конкретно в Восточной Европе?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Андрей Лазуткин, политолог:
Григорий Азаренок:
Андрей Лазуткин:
Григорий Азаренок:
Андрей Лазуткин:
Григорий Азаренок:
Андрей Лазуткин:
Конечно, это еще такая форма поддержки своих. То есть, Григорий, вы можете делать какие-то мутные дела, но при этом числиться в штате этого НКО и получать некую зарплату просто вам на жизнь.
Условно говоря, вся эта опера американская, но вопрос: кто откуда кормится? Например, два из трех крупных Telegram-каналов были связаны с «Радио Свобода», это достоверно установлено. Скажем так, наши читатели или зрители могли бы посмотреть справки, которые были опубликованы после обысков у редактора минского бюро «Радио Свобода» Жданко. Человек имеет заработную плату в 3 000 долларов, но потом, в какие-то месяцы, эта заработная плата вырастает до 10-12 и даже 20 тысяч. Казалось бы, человек просто хорошо работал в этот месяц и получил деньги. Но если мы посмотрим по датам, то это примерно месяцы сначала COVID, а потом подготовки предвыборной кампании. Ну а дальше давайте подумаем, кто такой этот Жданко. Человек с 1999 года является руководителем бюро «Радио Свобода» и, по-моему, с 1995 года у них работает в принципе. То есть человек максимально проверенный, надежный. Такому человеку вы, допустим, на расчетный счет засылаете деньги как зарплату, а дальше он, например, может по распискам эти деньги раздавать.
За четыре года Жданко было начислено 230 тысяч долларов, притом, что весь бюджет годовой «Радио Свобода» – это примерно 2,2 миллиона долларов. Ну, как будто они работают на одного Жданко этого – конечно, нет. Скорее всего, здесь имеются некие цепочки посредников, плюс, может быть, оплата каких-то разовых материалов. Повторюсь, все это получается мимо кассы. То есть он, может быть, сам налоги платил с этих денег. Но те, кто работал на него уже, конечно, я думаю, получали просто нал за какие-то расписки.
Конечно, эти схемы работают не только в отношении «Радио Свобода». Если мы возьмем любую организацию, типа «Весны» какой-нибудь, они все имеют стабильные зарплаты, но с иностранных счетов. То есть никто деньги здесь не держит. Опять же, это все не облагается никакими налогами.
Григорий Азаренок:
Андрей Лазуткин:
А потом, когда доходит до конкретного офиса, куда приходят наши силовики, там оказывается, что вроде как страны-то разные, а деньги везде американские. Создается видимость, что множество стран работает по разным направлениям, что мы у всех взяли по чуть-чуть. Но по факту это, как правило, американские деньги. А значит, одна какая-то задача выполняется.
Вы правильно замечали про «Радио Свободу». Это сайт, который никто не читает, и когда это было радио, его тоже никто не слушал.
Григорий Азаренок:
Андрей Лазуткин:
Григорий Азаренок:
Андрей Лазуткин:
Но потом наступает какая-нибудь избирательная кампания, и дальше вам надо сформировать некий пакет солидарных мнений. Условно: врачи против, учителя против, работник культуры против, эти и эти против. А за каждым этим движением стоит небольшое НКО, которое, скажем так, от их имени делает некие заявления. И дальше у вас получается, что переворот делают не просто какие-то люди с улицы, которые били милицию прутами. Нет. Это, посмотрите, целое гражданское общество. За каждой ячейкой есть какая-то организация, ее можно всегда вывезти куда-нибудь в Вильнюс или в Штаты, показать лицом.
Григорий Азаренок:
Андрей Лазуткин:
Григорий Азаренок:
Андрей Лазуткин:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Лазуткин про обыски в белорусских НКО: «Откуда эти фонды появляются конкретно в Восточной Европе?»
Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ: Каждое утро – новый ператрус. С чем это связано?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)