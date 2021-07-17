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Когда в июле косить газоны и собирать урожай для консервирования? Лунный календарь огородника

17.07.2021 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. До вторника, 20 июля, самый благоприятный период для посева зеленных культур, рассказали в программе «Плюс-минус». Рекомендуется покос газонов, а вот обрабатывать растения не советуют.

Когда в июле косить газоны и собирать урожай для консервирования? Лунный календарь огородника

Во вторник и среду (20-21 июля) можно собирать урожай для хранения и консервирования.

Когда в июле косить газоны и собирать урожай для консервирования? Лунный календарь огородника

24 июля, в субботу, будет полнолуние. За сутки до и сутки после него посев, посадка и пересадка любых культур не рекомендуются. 

 
 
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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. До вторника, 20 июля, самый благоприятный период для посева зеленных культур, рассказали в...
 
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