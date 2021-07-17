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Когда в июле косить газоны и собирать урожай для консервирования? Лунный календарь огородника
Источник материала: СТВ
Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. До вторника, 20 июля, самый благоприятный период для посева зеленных культур, рассказали в программе
Во вторник и среду (20-21 июля) можно собирать урожай для хранения и консервирования.
24 июля, в субботу, будет полнолуние. За сутки до и сутки после него посев, посадка и пересадка любых культур не рекомендуются.
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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. До вторника, 20 июля, самый благоприятный период для посева зеленных культур, рассказали в...
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