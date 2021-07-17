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Из-за ливня перенесен праздник в Гродно, на который приехал Лукашенко
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко сегодня в Гродно планировал присутствовать на празднике открытия нового моста.
На 21.00 планировали праздничную программу с концертом. Но все пришлось отменить из-за последствий непогоды. Ливень поменял все планы.
Движение транспорта по Восточному мосту планировали торжественно открыть на День Независимости — 3 июля 2021 года. Но мост подтопило. Открытие перенесли на 17 июля - приурочили к годовщине освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков.
И опять облом.
Сегодня в Гродно за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. По словам председателя Гродненского облисполкома, из-за последствий стихии пришлось отменить некоторые праздничные мероприятия в честь годовщины освобождения города и приуроченное этой дате центрально событие - открытие моста "Восточный".
Затоплен также Минск. Белорусы давно ждали дождя и прохлады. Дождались...
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Александр Лукашенко сегодня в Гродно планировал присутствовать на празднике открытия нового моста.
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