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Из-за ливня перенесен праздник в Гродно, на который приехал Лукашенко

17.07.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко сегодня в Гродно планировал присутствовать на празднике открытия нового моста.

Из-за ливня перенесен праздник в Гродно, на который приехал Лукашенко
На 21.00 планировали праздничную программу с концертом. Но все пришлось отменить из-за последствий непогоды. Ливень поменял все планы.

Движение транспорта по Восточному мосту планировали торжественно открыть на День Независимости — 3 июля 2021 года. Но мост подтопило. Открытие перенесли на 17 июля - приурочили к годовщине освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. 

И опять облом. 



Сегодня в Гродно за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. По словам председателя Гродненского облисполкома, из-за последствий стихии пришлось отменить некоторые праздничные мероприятия в честь годовщины освобождения города и приуроченное этой дате центрально событие - открытие моста "Восточный".

Затоплен также Минск. Белорусы давно ждали дождя и прохлады. Дождались... 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня в Гродно планировал присутствовать на празднике открытия нового моста.
 
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