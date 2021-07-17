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В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле

17.07.2021 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 июля – Сысоев день. Согласно поверьям, обязательно стоит пройтись босиком по росе, рассказали в программе «Плюс-минус». Она наполняет человека силой и здоровьем. Кроме этого, росой в этот день принято умываться, ее капли считаются целебными.

В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле

20 июля – Авдотья. Если дождь в этот день, то еще долго ненастье будет, и урожай пропадет. Если утром мокрица бутоны раскрыла и цветет целый день – будет ясно, а если лебеда покрылась влагой – к осадкам.

Какая погода 21 июля, такая же будет и 2 августа. Если воробьи подвижны и драчливы – погода будет хорошей, солнечной. Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день.

В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле

Предки заметили, если 22 июля ночью Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди. Если роса мелкая, без тумана – возможен ливень днем.

В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле

В старину подметили, если 23 июля тучи простираются по небу полосами – будет дождь. Если утром трава сухая – ожидай дождя к ночи. Если раскаты грома звучат часто и сливаются в непрерывный гул – возможен град.

 
 
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 июля – Сысоев день. Согласно поверьям, обязательно стоит пройтись босиком по росе,...
 
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