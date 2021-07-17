Забег по лабиринту: Олимпийский стадион Минска удивил атлетов оригинальным маршрутом

Дальше были соревнования на легкоатлетических дорожках. Но и там – лабиринт. Есть ложные маршруты. Тех, кто двигался в правильном направлении, ожидало освежающее препятствие.

- После ямы отлично бежится! Но кроссовки намокли, воды набрали, вес добавился!

Кто-то еще блуждает по маршруту, а финалисты уже отдыхают. Три километра за 11 минут и 11 секунд – отличный показатель подготовки участников.

«Самое сложное – это, конечно, бороться с жарой, чтобы оставались силы. Постоянно была борьба со вторым местом, он дышал в спину», – признается участник соревнований Евгений Тривашкевич.

У экстремального забега уже появились свои постоянные участники. Некоторые бегут семьями.

«Каждый год бегу. Мне приятно с молодыми пробежать, набираюсь энергии. Я в спорте уже 56 лет», – говорит участник соревнований Сергей Обидиентов.

Отдельный старт провели для детей. Для них дистанция короче – 500 метров. Любимым препятствием для них стала яма с водой.