Забег по лабиринту: Олимпийский стадион Минска удивил атлетов оригинальным маршрутом
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Источник материала:
Mir24.TV Belarus
На Олимпийском стадионе
Минска состоялся необычный забег. Маршрут гонки проложили в форме лабиринта, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Впереди три километра спортивного приключения. Два яруса трибун, подземелье, лабиринт коридоров и в общей сложности тысяча ступенек. В забеге – несколько локаций и маршрутов. Все они в форме лабиринта. Никаких указателей, свернул не туда – возвращайся назад.
- Дистанция отличная! Самое тяжелое – по ступенькам подниматься!
Этот забег еще и своеобразная экскурсия по главному стадиону Минска. Сегодня можно было оказаться там, куда в обычные дни доступ закрыт.
«Раньше никто не бывал и не бегал у нас по паркингу, он у нас двухуровневый. Показали пару закрытых помещений на территории, куда в обычный день доступ ограничен», – поделился генеральный директор стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим.
Дальше были соревнования на легкоатлетических дорожках. Но и там – лабиринт. Есть ложные маршруты. Тех, кто двигался в правильном направлении, ожидало освежающее препятствие.
- После ямы отлично бежится! Но кроссовки намокли, воды набрали, вес добавился!
Кто-то еще блуждает по маршруту, а финалисты уже отдыхают. Три километра за 11 минут и 11 секунд – отличный показатель подготовки участников.
«Самое сложное – это, конечно, бороться с жарой, чтобы оставались силы. Постоянно была борьба со вторым местом, он дышал в спину», – признается участник соревнований Евгений Тривашкевич.
У экстремального забега уже появились свои постоянные участники. Некоторые бегут семьями.
«Каждый год бегу. Мне приятно с молодыми пробежать, набираюсь энергии. Я в спорте уже 56 лет», – говорит участник соревнований Сергей Обидиентов.
Отдельный старт провели для детей. Для них дистанция короче – 500 метров. Любимым препятствием для них стала яма с водой.
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Минск
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Два яруса трибун, подземелье и тысяча ступенек. Бегуны получили шанс оказаться там, куда в обычные дни доступ закрыт.
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