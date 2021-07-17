ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Забег по лабиринту: Олимпийский стадион Минска удивил атлетов оригинальным маршрутом

17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Олимпийском стадионе Минска состоялся необычный забег. Маршрут гонки проложили в форме лабиринта, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Впереди три километра спортивного приключения. Два яруса трибун, подземелье, лабиринт коридоров и в общей сложности тысяча ступенек. В забеге – несколько локаций и маршрутов. Все они в форме лабиринта. Никаких указателей, свернул не туда – возвращайся назад.

- Дистанция отличная! Самое тяжелое – по ступенькам подниматься!

Этот забег еще и своеобразная экскурсия по главному стадиону Минска. Сегодня можно было оказаться там, куда в обычные дни доступ закрыт.

«Раньше никто не бывал и не бегал у нас по паркингу, он у нас двухуровневый. Показали пару закрытых помещений на территории, куда в обычный день доступ ограничен», – поделился генеральный директор стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим.

«Большинство людей бегают неправильно»

Тренер – об ошибках новичков, мифах о беге и музыке в ушах

Дальше были соревнования на легкоатлетических дорожках. Но и там – лабиринт. Есть ложные маршруты. Тех, кто двигался в правильном направлении, ожидало освежающее препятствие.

- После ямы отлично бежится! Но кроссовки намокли, воды набрали, вес добавился!

Кто-то еще блуждает по маршруту, а финалисты уже отдыхают. Три километра за 11 минут и 11 секунд – отличный показатель подготовки участников.

«Самое сложное – это, конечно, бороться с жарой, чтобы оставались силы. Постоянно была борьба со вторым местом, он дышал в спину», – признается участник соревнований Евгений Тривашкевич.

У экстремального забега уже появились свои постоянные участники. Некоторые бегут семьями.

«Каждый год бегу. Мне приятно с молодыми пробежать, набираюсь энергии. Я в спорте уже 56 лет», – говорит участник соревнований Сергей Обидиентов.

Отдельный старт провели для детей. Для них дистанция короче – 500 метров. Любимым препятствием для них стала яма с водой.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два яруса трибун, подземелье и тысяча ступенек. Бегуны получили шанс оказаться там, куда в обычные дни доступ закрыт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by