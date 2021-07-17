Чалый: Не внесли «Белоруснефть» отдельной строкой? Хорошо, внесут в следующем списке

Источник материала: Салiдарнасць

Независимый экономист – об антисанкционных уловках, визите Тихановской в США.





Фото Еврорадио

— Попытки такого рода будут. И они будут регулярными. Потому что очень сложно построить такой дизайн санкций, который бы изначально закрывал бы все лазейки, — в стриме на Еврорадио Сергей Чалый затронул новость о выводе «Белоруснефти» из-под подчинения «Белнефтехима».

По мнению эксперта, подобные уловки, если Запад действительно заинтересован в эффекте от санкций, вряд ли будут успешны в конечном итоге:

— Не внесли «Белоруснефть» отдельной строкой? Ок, внесут в следующем списке.

Об экономике

Сергей Чалый отметил, что в последнее время вопросам экономики власти уделяют внимание по остаточному принципу. При этом есть ощущение недооценки вреда, наносимого экономике самой же властью.

— Такое впечатление, что там все заняты достижением полной политической победы, хоть никто толком не понимает, как эта победа должна выглядеть. Выдавить всех неугодных из страны.

Экономист прогнозирует постепенный спад до конца года, затухание экономической активности. А с начала следующего года, когда начнут действовать санкции, спад только усилится. Беларусь рискует стать одной из самых отстающих экономик в регионе.

О новой Конституции

Аналитик подчеркнул, что не видит в новой Конституции каких-либо принципиальных новшеств. Возможно, такой вариант вызвал бы определенный интерес несколько лет назад, несмотря на явную косметичность изменений.

Главный интерес Лукашенко в новом документе, считает Чалый, может заключаться в возможности обнуления прежних президентских сроков.

О визите Тихановской в США

Эксперт отметил, что пока сложно прогнозировать, состоится ли встреча Тихановской с Байденом. Если она все же состоится, то это станет огромныи успехом офиса политика.

Но уже сейсчас можно отметить достаточно эффективную и успешную работу ее штаба по влиянию на общественное мнение в странах, куда Тихановская приезжает с визитами. И публикация в Washington Post это только подтверждает.

Успех Тихановской в ее открытости, она не кадровый политик и у нее нет двойного дна. Это подкупает, подчеркнул Чалый.