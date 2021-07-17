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Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День первый
17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В солнечном Витебске стартовал 30-й юбилейный Международный фестиваль «Славянский базар – 2021». Как прошел концерт Григория Лепса? Как выглядит гримерка Николая Баскова? И кто стал обладателем именной звезды?
Отправляемся за кулисы грандиозного шоу!
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Кто стал обладателем именной звезды? Отправляемся за кулисы грандиозного шоу!
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