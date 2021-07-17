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Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Небывалый ливень с грозой обрушился на Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
Похожая картина наблюдается на многих улицах города.
Мощный ливень шел примерно в течение часа, в некоторых районах города гроза была с градом.
Наиболее пострадали автомобильные мосты и мост через Неман – из-за высокого уровня воды на них было фактически парализовано движение. На некоторых мостах и дорогах сотрудникам ГАИ и МЧС даже пришлось перекрыть движение. В городе образовались огромные пробки.
Подтопило и спальные микрорайоны – на парковках машины ушли под воду. Размыты газоны. Возле одного из торговых центров оползнем обрушен склон над дорогой.
Галина Буро:
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Новости Беларуси. Небывалый ливень с грозой обрушился на Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник об отмене открытия моста в Гродно: в...
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