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Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

17.07.2021 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Небывалый ливень с грозой обрушился на Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Наш региональный корреспондент Галина Буро вышла на прямую связь со студией.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Галина Буро, корреспондент:
В Гродно действительно серьезные последствия ливня. Мы находимся на улице Южной в микрорайоне Вишневец. Огромная лужа образовалась прямо по центру дороги – автомобили не могут проехать, пешеходы не могут пройти.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Похожая картина наблюдается на многих улицах города.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Мощный ливень шел примерно в течение часа, в некоторых районах города гроза была с градом.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Наиболее пострадали автомобильные мосты и мост через Неман – из-за высокого уровня воды на них было фактически парализовано движение. На некоторых мостах и дорогах сотрудникам ГАИ и МЧС даже пришлось перекрыть движение. В городе образовались огромные пробки.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Подтопило и спальные микрорайоны – на парковках машины ушли под воду. Размыты газоны. Возле одного из торговых центров оползнем обрушен склон над дорогой.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Галина Буро: 
Наша съемочная группа продолжает следить за развитием ситуации. Тем более, что на ближайшие дни синоптики опять же прогнозируют дожди и грозы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Небывалый ливень с грозой обрушился на Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник об отмене открытия моста в Гродно: в...
 
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