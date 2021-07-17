Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Небывалый ливень с грозой обрушился на Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник об отмене открытия моста в Гродно: в этих условиях мы не можем гарантировать безопасность граждан





Наш региональный корреспондент Галина Буро вышла на прямую связь со студией.





Галина Буро, корреспондент:

В Гродно действительно серьезные последствия ливня. Мы находимся на улице Южной в микрорайоне Вишневец. Огромная лужа образовалась прямо по центру дороги – автомобили не могут проехать, пешеходы не могут пройти.









Похожая картина наблюдается на многих улицах города.









Мощный ливень шел примерно в течение часа, в некоторых районах города гроза была с градом.









Наиболее пострадали автомобильные мосты и мост через Неман – из-за высокого уровня воды на них было фактически парализовано движение. На некоторых мостах и дорогах сотрудникам ГАИ и МЧС даже пришлось перекрыть движение. В городе образовались огромные пробки.









Подтопило и спальные микрорайоны – на парковках машины ушли под воду. Размыты газоны. Возле одного из торговых центров оползнем обрушен склон над дорогой.





Галина Буро:

Наша съемочная группа продолжает следить за развитием ситуации. Тем более, что на ближайшие дни синоптики опять же прогнозируют дожди и грозы.