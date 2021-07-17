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Министр образования Беларуси: символ «Славянского базара» – единение славянских народов

17.07.2021 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси.

О самых ярких моментах в репортаже Вероники Кудринецкой.

Министр образования Беларуси: символ «Славянского базара» – единение славянских народов

День молодежи стартовал торжественным шествием. Под национальными флагами колонна прошлась по улицам Витебска и прибыла к площади Победы, где участники марша стали частью патриотической акции «Беларусь помнит. Помнит каждого». Вместе с молодым поколением цветы к обелиску возложил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Министр образования Беларуси: символ «Славянского базара» – единение славянских народов

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Когда славяне объединялись, они достигали величайших высот в нашей совместной истории. Наверное, символ «Славянского базара» – единение славянских народов и, в первую очередь, восточнославянских народов – белорусов, украинцев, русских. В этом заложена соль понимания нашей долговечной дружбы.

Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодежный поезд» – подробности здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в...
 
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