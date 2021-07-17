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Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»

17.07.2021 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси.

О самых ярких моментах в репортаже Вероники Кудринецкой.

Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Площадь Победы до позднего вечера будет в распоряжении молодых, энергичных и креативных. Сюда же из Гродно сегодня прибыл и молодежный поезд Победы. Дмитрий – один из его участников.

Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»

Дмитрий Гаврук, участник проекта «Молодежный поезд»:
Я родом из Минской области, город Клецк, но учусь в Гродненском государственном аграрном университете. Сюда приехал в составе Гродненской области. Здесь собраны активные ребята, работающая молодежь, студенты. Цель – чтобы мы путешествовали по Беларуси и увидели разные достопримечательности и города.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? Подробнее здесь.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в...
 
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