|
Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Дмитрий Гаврук, участник проекта «Молодежный поезд»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»
Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)