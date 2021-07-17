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«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране
Источник материала: СТВ
Температура воздуха в Беларуси на 8-10 градусов превышает климатическую норму для середины июля. В ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, рассказали в программе
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Надо сказать, что ничего аномального в этой ситуации нет, для июля вполне обычно, когда температура воздуха максимальная достигает 30 градусов и выше.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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Температура воздуха в Беларуси на 8-10 градусов превышает климатическую норму для середины июля. В ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды,...
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