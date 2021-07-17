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Открытие моста в Гродно перенесли: из-за ливня размыло обочины

17.07.2021 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечерний праздник 17 июля в Гродно переносится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», губернатор области Владимир Караник только что доложил Президенту о последствиях разгулявшейся более часа назад стихии.

Из-за ливней в Минске и Гродно подтопило улицы. На региональные дороги повалило деревья

Главный аргумент, конечно, безопасность, к тому же атмосфера после ливня не праздничная. Откосы и обочины после сильного дождя предстоит восстановить. Как только будет возможно, на поврежденные участники зайдет тяжелая техника.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечерний праздник 17 июля в Гродно переносится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», губернатор...
 
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