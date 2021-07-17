|
Открытие моста в Гродно перенесли: из-за ливня размыло обочины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечерний праздник 17 июля в Гродно переносится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», губернатор области Владимир Караник только что доложил Президенту о последствиях разгулявшейся более часа назад стихии.
Из-за ливней в Минске и Гродно подтопило улицы. На региональные дороги повалило деревья
Главный аргумент, конечно, безопасность, к тому же атмосфера после ливня не праздничная. Откосы и обочины после сильного дождя предстоит восстановить. Как только будет возможно, на поврежденные участники зайдет тяжелая техника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечерний праздник 17 июля в Гродно переносится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», губернатор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)