Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День второй

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концерты известных артистов и танцы до полуночи – это все «Славянский базар». Но у фестиваля есть еще одна визитная карточка – «Город мастеров». Почти три сотни ремесленников со всей Беларуси приехали в Витебск, чтобы представить свои работы. Что чаще всего покупают посетители ярмарки? Как готовятся к выступлению юные участники музыкального конкурса «Витебск-2021»? И какой подарок сделало МЧС изнывающим от жары гостям фестиваля?

«Я вспоминала свое участие, свои переживания. И, конечно, я каждому участнику желаю сил, уверенности, драйва и победы», – говорит народная артистка Украины, член жури конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» Таисия Повалий.

Город продолжает жить фестивалем, а мы – следить за самыми интересными событиями! Подробности смотрите в этом выпуске специального проекта.