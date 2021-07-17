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Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День второй

17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концерты известных артистов и танцы до полуночи – это все «Славянский базар». Но у фестиваля есть еще одна визитная карточка – «Город мастеров». Почти три сотни ремесленников со всей Беларуси приехали в Витебск, чтобы представить свои работы. Что чаще всего покупают посетители ярмарки? Как готовятся к выступлению юные участники музыкального конкурса «Витебск-2021»? И какой подарок сделало МЧС изнывающим от жары гостям фестиваля?

«Я вспоминала свое участие, свои переживания. И, конечно, я каждому участнику желаю сил, уверенности, драйва и победы», – говорит народная артистка Украины, член жури конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» Таисия Повалий.

Город продолжает жить фестивалем, а мы – следить за самыми интересными событиями! Подробности смотрите в этом выпуске специального проекта.



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Теги: Витебск
 
 
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«Город мастеров», подарок от МЧС и напутствие Таисии Повалий. Чем запомнился очередной день Международного фестиваля, смотрите в этом выпуске специального...
 
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