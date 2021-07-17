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Улыбка дня. Правозащитница Евгения Бабаева на свободе

17.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В субботу, 17 июля, из изоляторов освободили несколько политзаключенных.

Улыбка дня. Правозащитница Евгения Бабаева на свободе

Фото viasna96

Политзаключенная Евгения Бабаева была освобождена после 72 часов задержания в субботу, 17 июля.

Она остается подозреваемой по делу и находится под подпиской о невыезде.

В субботу на свободу вышли несколько правозащитников и активистов. Тем временем, многие их коллеги остались за решеткой, некоторых перевели в СИЗО.

 
 
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В субботу, 17 июля, из изоляторов освободили несколько политзаключенных.
 
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