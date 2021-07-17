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Улыбка дня. Правозащитница Евгения Бабаева на свободе
17.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В субботу, 17 июля, из изоляторов освободили несколько политзаключенных.
Фото viasna96
Политзаключенная Евгения Бабаева была освобождена после 72 часов задержания в субботу, 17 июля.
Она остается подозреваемой по делу и находится под подпиской о невыезде.
В субботу
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В субботу, 17 июля, из изоляторов освободили несколько политзаключенных.
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