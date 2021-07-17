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«Настолько колоритный город, душевный». Как прошёл последний день фестиваля «Вытокі» в Бобруйске?

17.07.2021 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный и заключительный день фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу». Культурно-спортивный фестиваль прошел в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настолько колоритный город, душевный». Как прошёл последний день фестиваля «Вытокі» в Бобруйске?

Начался он еще в четверг, 15 июля. По традиции в первые дни все внимание гостей и участников было приковано к историко-культурному наследию региона. В субботу, 17 июля, ближе к полудню стартовал региональный олимпийский день. Семитысячная «Бобруйск-Арена» превратилась в огромную интерактивную зону.

«Настолько колоритный город, душевный». Как прошёл последний день фестиваля «Вытокі» в Бобруйске?

Работали десятки площадок активности по разным видам спорта – тяжелой атлетике, стрельбе из лука, футболу, гимнастике, акробатике и не только. Творческие конкурсы, в которые можно включиться всей семьей. Также колорита празднику придавали зоны семейного отдыха, фуд-корт и выставка-продажа «Белорусские бренды».

«Настолько колоритный город, душевный». Как прошёл последний день фестиваля «Вытокі» в Бобруйске?

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Для Могилевской области высокая честь и гордость встречать сегодня фестиваль, эстафету фестиваля. Это очень почетно, отрадно. Фестиваль масштабный. Я думаю, он принесет много радости и счастья бобруйчанам, гостям города, всей Могилевской области. На этой площадке демонстрируется наше коренное, белорусское – искусство, культура, спорт – то, к чему стремятся, чем дорожат сегодня белорусы.

«Настолько колоритный город, душевный». Как прошёл последний день фестиваля «Вытокі» в Бобруйске?

Валентина Дынич, директор ООО «БелБрендАудит», соорганизатор фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу»:
Настолько колоритный город, душевный для общения. Все города были замечательные, но здесь каждая струна отзывалась на каждое слово. И, что очень приятно, город очень, я бы сказала, раскрепощенный.

«Настолько колоритный город, душевный». Как прошёл последний день фестиваля «Вытокі» в Бобруйске?

Программу трехдневного праздника в Бобруйске завершает концерт. На сцену выйдут популярные белорусские артисты. Под занавес фестиваля зрителей ждет красочный фейерверк. Через неделю вслед за Бобруйском, с 22 по 24 июля, встречать культурно-спортивный праздник «Вытокі» готовится Солигорск.

 
 
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Новости Беларуси. Главный и заключительный день фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу». Культурно-спортивный фестиваль прошел в Бобруйске, сообщили в программе...
 
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