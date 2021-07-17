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Состояние пострадавших на озере в Стайках тяжелое - Минздрав

17.07.2021 22:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы.

"На месте трагедии работали 4 бригады скорой помощи Минской области. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 года рождения, решила спрятаться под деревом в грозу. К сожалению - в дерево попала молния", - рассказали в пресс-службе.

Врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить здоровье молодым людям.

"Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Он находится в хирургической реанимации. Двое молодых людей - в стабильно-тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось", - добавили в Минздраве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить здоровье молодым людям.
 
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