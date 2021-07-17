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Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

17.07.2021 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Температура воздуха в Беларуси на 8-10 градусов превышает климатическую норму для середины июля. В ряде городов, в том числе в Минске побиты температурные рекорды, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ну а чего ждать в стране дальше? Сохранится ли аномальная жара на предстоящей неделе?

Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Жара ослабеет. В понедельник, 19 июля, фронтальный раздел вытеснит жаркую погоду на юг центральной части европейской России. Ночью на большей части страны, днем по юго-востоку Беларуси прогнозируются кратковременные дожди и грозы. По юго-востоку в отдельных районах сильные дожди, а в дневные часы при грозах не исключен сильный порывистый ветер. Температура воздуха в ночные часы составит +14 – +20 °C, в дневное время +23 – +27 °C.

Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

В середине недели воздушные потоки над Беларусью изменятся на северо-западные, и в страну начнут поступать более прохладные воздушные массы атлантического происхождения. Температурный фон приблизится к климатической норме. В ночные часы температура ожидается от +10 до +17 °C, в дневное время в основном будет +20 – +25 °C, в южных районах – на 1-2 градуса теплее.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране. Подробнее здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха в Беларуси на 8-10 градусов превышает климатическую норму для середины июля. В ряде городов, в том числе в Минске побиты температурные рекорды,...
 
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