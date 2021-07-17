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Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
Источник материала: СТВ
Температура воздуха в Беларуси на 8-10 градусов превышает климатическую норму для середины июля. В ряде городов, в том числе в Минске побиты температурные рекорды, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
В середине недели воздушные потоки над Беларусью изменятся на северо-западные, и в страну начнут поступать более прохладные воздушные массы атлантического происхождения. Температурный фон приблизится к климатической норме. В ночные часы температура ожидается от +10 до +17 °C, в дневное время в основном будет +20 – +25 °C, в южных районах – на 1-2 градуса теплее.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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Температура воздуха в Беларуси на 8-10 градусов превышает климатическую норму для середины июля. В ряде городов, в том числе в Минске побиты температурные рекорды,...
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