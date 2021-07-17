Минское море окрасилось в зеленый цвет – безопасно ли купаться?

Источник материала: ОНТ

«Зеленое» Минское море. И это не шутка. Вода Заславского водохранилища неожиданно изменила цвет. Но как в такую жару удержаться от купания?

Место у минчан популярное – от столицы рукой подать. В жару и летом на местных пляжах яблоку негде упасть. И даже непривычный цвет воды, ни запах, ни предостережения экологов не пугают отдыхающих

Как говорят специалисты, водохранилище «зацвело» – аномальная жара держится который день. Санитарно-эпидемиологическая служба постоянно берет пробы. Мы связались с представителем Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и вот результаты последних семи дней.

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: «На этой неделе, в целом вода безопасна. Единственное, были небольшие отклонения от нормы по пляжу №8 Заславского водохранилища. Поэтому мы рекомендуем ограничить купание детей только на пляже №8. В остальном вода безопасна в эпидотношении. Зеленый – это ежегодное цветение водорослей, но пока их содержание не превышает допустимых норм».

То есть цвет хоть и странный – он вполне безопасный. Контроль над качеством воды продолжится. Он не говорит о том, что в воде могут находиться возбудители инфекции. За качеством эпидемиологи продолжат следить, а за порядком на пляжах наблюдают спасатели вместе с сотрудниками милиции.

Александр Помпушко, водолаз станции «Заславль-2»: «Насчет воды зеленой у нас всегда приходят сводки по палочке – нахождению палочки бактериальной в воде. На данный момент нам сказали, что 8-й пляж Минского моря – запрещено купаться. Именно палочка бактериальная, которая находится в воде, она, конечно, влияет на здоровье».

И спасатели, и медики напоминают: купание разрешено только на специально оборудованных пляжах. И, даже изнывая от палящего солнца, не лишним будет поинтересоваться качеством воды.

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