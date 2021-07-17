|
Минское море окрасилось в зеленый цвет – безопасно ли купаться?
Источник материала: ОНТ
«Зеленое» Минское море. И это не шутка. Вода Заславского водохранилища неожиданно изменила цвет. Но как в такую жару удержаться от купания?
Место у минчан популярное – от столицы рукой подать. В жару и летом на местных пляжах яблоку негде упасть. И даже непривычный цвет воды, ни запах, ни предостережения экологов не пугают отдыхающих
Как говорят специалисты, водохранилище «зацвело» – аномальная жара держится который день. Санитарно-эпидемиологическая служба постоянно берет пробы. Мы связались с представителем Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и вот результаты последних семи дней.
То есть цвет хоть и странный – он вполне безопасный. Контроль над качеством воды продолжится. Он не говорит о том, что в воде могут находиться возбудители инфекции. За качеством эпидемиологи продолжат следить, а за порядком на пляжах наблюдают спасатели вместе с сотрудниками милиции.
И спасатели, и медики напоминают: купание разрешено только на специально оборудованных пляжах. И, даже изнывая от палящего солнца, не лишним будет поинтересоваться качеством воды.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Зеленое» Минское море. И это не шутка. Вода Заславского водохранилища неожиданно изменила цвет. Но как в такую жару удержаться от купания? Место у минчан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)