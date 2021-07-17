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Олимпиада в Токио пройдет без зрителей, но шуметь трибуны будут

17.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей, но шуметь трибуны будут

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей, но спортсмены не останутся без поддержки.

На играх будет использована звуковая система, которая основана на интершуме с предыдущих Олимпиад. В нынешних условиях и за короткий срок до старта соревнований это все, что МОК может сделать. 

В первую очередь такие меры из-за новой вспышки COVID в Токио. Суточный антирекорд по количеству заболевших в столице Японии непрерывно растет.

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Олимпиада в Токио пройдет без зрителей, но спортсмены не останутся без поддержки. На играх будет использована звуковая система, которая основана на интершуме с...
 
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