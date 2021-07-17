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Все виды топлива, электрозарядка и качественный сервис: новая автозаправочная станция компании «Белоруснефть» открылась в Гомеле
Источник материала: ОНТГомеле" class="one-news__figure-img">
Первая в стране. Все виды топлива, электрозарядка и качественный сервис. В Гомеле после реконструкции открылась новая автозаправочная станция компании «Белоруснефть». Она стала первой в сети заправкой, построенной в соответствии с новым фирменным стилем АЗС компании «Белоруснефть».
Новые цветовые решения, яркие краски и современный дизайн. Теперь автомобилисты страны будут заправляться в еще более комфортных условиях и только с хорошим настроением. Эта автозаправочная станция построена в рекордно короткие сроки — четыре с половиной месяца. Строительный проект был разработан госпредприятием «Белоруснефть — Нефтехимпроект».
Интерьер торгового зала площадью более 110 квадратных метров оформлен в корпоративном стиле «Заужды цiкава». Для посетителей предусмотрены зона самообслуживания и уютные места для отдыха. Здесь можно вкусно перекусить, выпить кофе, зарядить телефон и получить доступ в интернет.
На открытие новой АЗС приехали представители власти, руководство компании «Белоруснефть», партнеры и музыкальные коллективы. Передача символического ключа, перерезание красной ленточки и запуск шариков в небо. А первыми посетителями обновлённой АЗС стали байкеры.
Сегодня в Гомельской области работают 90 заправочных станций по всей стране их 570. И это уже не просто объект, где можно заправить автомобиль.
Кстати, на этот год запланировано открытие еще нескольких АЗС «Белоруснефть» в новом дизайне. Совсем скоро подобный объект откроется в Боровлянях.
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Все виды топлива, электрозарядка и качественный сервис: новая автозаправочная станция компании «Белоруснефть» открылась в Гомеле
Первая в стране. Все виды топлива, электрозарядка и качественный сервис. В Гомеле после реконструкции открылась новая автозаправочная станция компании...
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