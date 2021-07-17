Все виды топлива, электрозарядка и качественный сервис: новая автозаправочная станция компании «Белоруснефть» открылась в Гомеле

Источник материала: ОНТ

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Первая в стране. Все виды топлива, электрозарядка и качественный сервис. В Гомеле после реконструкции открылась новая автозаправочная станция компании «Белоруснефть». Она стала первой в сети заправкой, построенной в соответствии с новым фирменным стилем АЗС компании «Белоруснефть».





Новые цветовые решения, яркие краски и современный дизайн. Теперь автомобилисты страны будут заправляться в еще более комфортных условиях и только с хорошим настроением. Эта автозаправочная станция построена в рекордно короткие сроки — четыре с половиной месяца. Строительный проект был разработан госпредприятием «Белоруснефть — Нефтехимпроект».

Андрей Федорович, директор РУП «Белоруснефть — Гомельоблнефтепродукт»: «Мы первые в Республике Беларусь открываем заправочную станцию нового стиля, нового формата. Здесь совершенно новые интерьерные и экстерьерные решения, установлено самое новое современное технологическое оборудование, большой торговый зал, комфортная кофе-зона, расширенные перечень сопутствующих товаров, общественного питания. Сегодня здесь можно заправиться любыми видами топлива, зарядить автомобиль сжиженным газом, установлена колонка для большегрузов AdBlue».

Интерьер торгового зала площадью более 110 квадратных метров оформлен в корпоративном стиле «Заужды цiкава». Для посетителей предусмотрены зона самообслуживания и уютные места для отдыха. Здесь можно вкусно перекусить, выпить кофе, зарядить телефон и получить доступ в интернет.

Андрей Федорович, директор РУП «Белоруснефть — Гомельоблнефтепродукт»: «Сегодня компания «Белоруснефть» уже прочно ассоциируется с качественным топливом, ароматным кофе, вкусным фастфудом. И этим никого не удивишь, нужно двигаться дальше. И сегодня компания «Белоруснефть» работает над развитием эмоционального сервиса, чтобы наши клиенты, приезжая на наши объекты получали положительные эмоции».

На открытие новой АЗС приехали представители власти, руководство компании «Белоруснефть», партнеры и музыкальные коллективы. Передача символического ключа, перерезание красной ленточки и запуск шариков в небо. А первыми посетителями обновлённой АЗС стали байкеры.

Сегодня в Гомельской области работают 90 заправочных станций по всей стране их 570. И это уже не просто объект, где можно заправить автомобиль.

Сергей Каморников, заместитель генерального директора «Белоруснефти» по нефтепродуктообеспечению: «Комплекс услуг на каждой заправочной станции с каждым годом все больше и больше расширяется. И на текущий момент мы по крайней мере ставим перед собой амбициозные задачи, что в будущем вначале автомобилист будет заезжать сюда с другими целями, перекусить, отдохнуть, получить другие эмоции, купить товары в дорогу, мы уже начали проект по выдаче посылок на автозаправочных станциях, он будет заезжать за другими нуждами, а параллельно уже и заправляться. Мы стратегически двигаемся в этом направлении».

Кстати, на этот год запланировано открытие еще нескольких АЗС «Белоруснефть» в новом дизайне. Совсем скоро подобный объект откроется в Боровлянях.

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