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Молния попала в дерево: погибла девушка, четверо молодых людей госпитализированы

17.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молния попала в дерево: погибла девушка, четверо молодых людей госпитализированы

17 июля в минские больницы поступили четверо молодых людей 1993-1996 годов рождения, у них диагностировали электротравмы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, информирует официальный канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Уточняется, что группа молодых людей отдыхала на озере в Стайках. Во время грозы они решили спрятаться под деревом, в которое угодила молния. Четверых парней госпитализировали, а девушку, которая была с ними, спасти не удалось.

Состояние одного из госпитализированных в хирургическую реанимацию оценили как стабильное средней тяжести. Двое парней в ожоговой реанимации находятся в стабильном тяжелом состоянии. Четвертый молодой человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Фото: Pixabay

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17 июля в минские больницы поступили четверо молодых людей 1993-1996 годов рождения, у них диагностировали электротравмы. Состояние пострадавших оценивается как...
 
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