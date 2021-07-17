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Молния попала в дерево: погибла девушка, четверо молодых людей госпитализированы
Источник материала: ОНТ
17 июля в минские больницы поступили четверо молодых людей 1993-1996 годов рождения, у них диагностировали электротравмы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое,
Уточняется, что группа молодых людей отдыхала на озере в Стайках. Во время грозы они решили спрятаться под деревом, в которое угодила молния. Четверых парней госпитализировали, а девушку, которая была с ними, спасти не удалось.
Состояние одного из госпитализированных в хирургическую реанимацию оценили как стабильное средней тяжести. Двое парней в ожоговой реанимации находятся в стабильном тяжелом состоянии. Четвертый молодой человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Фото: Pixabay
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17 июля в минские больницы поступили четверо молодых людей 1993-1996 годов рождения, у них диагностировали электротравмы. Состояние пострадавших оценивается как...
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