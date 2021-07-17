Реконструкцию эпизода Великой Отечественной войны показали на «Линии Сталина»

Источник материала: ОНТ

Реконструкцию эпизода Великой Отечественной войны 17 июля показали на «Линии Сталина». На нее собрались сотни зрителей.





События 41-го - подвиг капитана Владимирова, тогда он был в звании лейтенанта милиции и командовал батальоном. В жестокой схватке с фашистами Константин Владимиров принял стратегическое решение оставить поселок Гаи, который интенсивно обстреливали враги. И когда сотни снарядов были выпущены впустую, гитлеровцев встретили пулеметно-ружейные очереди с флангов. Бой оказался коротким. Но через несколько дней вражеские войска подтянули соединения, и нависла угроза прорыва к железнодорожной станции Могилев. Несмотря на неравные силы, батальон сдержал высоту. А Константину Владимирову посмертно присвоено звание капитана.

Гости мероприятия смогли также пройти увлекательный квест по поиску стрелкового оружия, попробовать солдатскую кашу, рассмотреть экспозицию военной техники и послушать милицейский оркестр.

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