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Львица напала на подростка в Краснодарском крае
Источник материала: ОНТ
В Краснодарском крае (Россия) на базе отдыха в Успенском районе на 13-летнего ребенка напала львица. Об этом со ссылкой на местное управление МВД
По сведениям правоохранителей, подросток решил сделать фото хищника. В результате мальчик получил поверхностные рваные раны кисти и правого предплечья. Пострадавшего госпитализировали. Угрозы здоровью и жизни подростка нет.
Уточняется, что на базе отдыха дикие животные содержатся в клетках.
Начата проверка.
Фото: Pixabay
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В Краснодарском крае (Россия) на базе отдыха в Успенском районе на 13-летнего ребенка напала львица. Об этом со ссылкой на местное управление МВД информирует ТАСС. По...
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