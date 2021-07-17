Львица напала на подростка в Краснодарском крае

Источник материала: ОНТ

В Краснодарском крае (Россия) на базе отдыха в Успенском районе на 13-летнего ребенка напала львица. Об этом со ссылкой на местное управление МВД информирует ТАСС.

По сведениям правоохранителей, подросток решил сделать фото хищника. В результате мальчик получил поверхностные рваные раны кисти и правого предплечья. Пострадавшего госпитализировали. Угрозы здоровью и жизни подростка нет.

Уточняется, что на базе отдыха дикие животные содержатся в клетках.

Начата проверка.

Фото: Pixabay

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