ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГК: частные фирмы возводили дома для многодетных семей по завышенным ценам

17.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

КГК: частные фирмы возводили дома для многодетных семей по завышенным ценам

Жилье по завышенным ценам – Комитет госконтроля выявил нарушения в строительстве. В Пинском районе подрядчики частных фирм возводили дома для многодетных семей. В итоге стоимость объектов получалась выше указанной в смете, непредвиденные расходы ложились на госбюджет. 


Светлая кухня, просторный зал, отдельные комнаты. Много лет супруги Воробей прожили в квартире, тесно стало с рождением троих детей. Когда в сельсовете предложили строить собственный дом, долго не думали. Условия выгодные: 75% стоимости оплачивает государство, остальное – долгосрочный кредит банка – ложится на семью. Коттедж «под ключ» обошелся около 170 тысяч рублей. 

Новоселье в этом году встретили и многодетные Якушевы. Новый кирпичный дом построили по государственной программе на месте ветхого – непригодного для жилья. Еще не успели обжиться и расставить мебель, но даже так не нарадуются комфорту. 

Подрядчика обе семьи выбирали самостоятельно, остановились на частной фирме, которая давно занимается строительством в Пинском районе. Возводят быстро, претензий по качеству к заказчику не было. А у Госконтроля нашлись. Нарушения вскрылись после проверки сметной документации – это сумма расходов, по которым строится дом. Для многодетных, где государство выступает главным спонсором, стоимость работ и материалов должны быть на уровне государственных цен. Только дом Воробьевых подорожал на четыре тысячи рублей. И это не связано с увеличением цен на материалы. 

Виктор Гордич, председатель Пинского межрайонного Комитета государственного контроля: «Фактически цепочка от завода-изготовителя до объекта проходила через трех посредников, и торговая надбавка составляла до 150%. Кирпич, блоки силикатные, элементы кровли, керамическая плитка закупались в объектах розничной торговли, фактически можно закупать и в объектах, но применять стоимость сметную, либо закупать на заводе-изготовителе».

Для самих новоселов, разница первоначальной и итоговой цены дома, не столь значима. Теоретически расходы ложатся на хозяев дома, а по факту на госбюджет. Если сложить все объекты, набегает большая сумма. Подрядчик ссылается на несоответствие цен - на бумаге одни, в реальной жизни - другие, хотя и свою вину признает.

Максим Шамшорик, директор частной строительной фирмы: «Все строительные материалы закупались по согласованию заказчика, а сметная стоимость материалов не всегда соответствует фактической. Согласен, может это и можно, но всегда заводы, у них есть дилеры, с которыми договоренность, для них есть определенная цена и по цене завода они нам не отдадут. Лучше работать со счет-фактурами, дабы избежать таких ситуаций».

После проверки разницу в стоимости работ подрядчик полностью возместил и зачислил на кредитные счета новоселов. Специалисты госконтроля изучают деятельность еще двух строительных фирм. Задача мониторинга – указать на нарушения. Если виновный исправился, обходится без штрафов. За последнее время нарушений в строительной сфере все меньше, в том числе благодаря высокой конкуренции на рынке услуг. Опытные игроки понимают: авторитет дороже денег.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилье по завышенным ценам – Комитет госконтроля выявил нарушения в строительстве. В Пинском районе подрядчики частных фирм возводили дома для многодетных семей....
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by