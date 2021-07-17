КГК: частные фирмы возводили дома для многодетных семей по завышенным ценам

Источник материала: ОНТ

Жилье по завышенным ценам – Комитет госконтроля выявил нарушения в строительстве. В Пинском районе подрядчики частных фирм возводили дома для многодетных семей. В итоге стоимость объектов получалась выше указанной в смете, непредвиденные расходы ложились на госбюджет.





Светлая кухня, просторный зал, отдельные комнаты. Много лет супруги Воробей прожили в квартире, тесно стало с рождением троих детей. Когда в сельсовете предложили строить собственный дом, долго не думали. Условия выгодные: 75% стоимости оплачивает государство, остальное – долгосрочный кредит банка – ложится на семью. Коттедж «под ключ» обошелся около 170 тысяч рублей.

Новоселье в этом году встретили и многодетные Якушевы. Новый кирпичный дом построили по государственной программе на месте ветхого – непригодного для жилья. Еще не успели обжиться и расставить мебель, но даже так не нарадуются комфорту.

Подрядчика обе семьи выбирали самостоятельно, остановились на частной фирме, которая давно занимается строительством в Пинском районе. Возводят быстро, претензий по качеству к заказчику не было. А у Госконтроля нашлись. Нарушения вскрылись после проверки сметной документации – это сумма расходов, по которым строится дом. Для многодетных, где государство выступает главным спонсором, стоимость работ и материалов должны быть на уровне государственных цен. Только дом Воробьевых подорожал на четыре тысячи рублей. И это не связано с увеличением цен на материалы.

Виктор Гордич, председатель Пинского межрайонного Комитета государственного контроля: «Фактически цепочка от завода-изготовителя до объекта проходила через трех посредников, и торговая надбавка составляла до 150%. Кирпич, блоки силикатные, элементы кровли, керамическая плитка закупались в объектах розничной торговли, фактически можно закупать и в объектах, но применять стоимость сметную, либо закупать на заводе-изготовителе».

Для самих новоселов, разница первоначальной и итоговой цены дома, не столь значима. Теоретически расходы ложатся на хозяев дома, а по факту на госбюджет. Если сложить все объекты, набегает большая сумма. Подрядчик ссылается на несоответствие цен - на бумаге одни, в реальной жизни - другие, хотя и свою вину признает.

Максим Шамшорик, директор частной строительной фирмы: «Все строительные материалы закупались по согласованию заказчика, а сметная стоимость материалов не всегда соответствует фактической. Согласен, может это и можно, но всегда заводы, у них есть дилеры, с которыми договоренность, для них есть определенная цена и по цене завода они нам не отдадут. Лучше работать со счет-фактурами, дабы избежать таких ситуаций».

После проверки разницу в стоимости работ подрядчик полностью возместил и зачислил на кредитные счета новоселов. Специалисты госконтроля изучают деятельность еще двух строительных фирм. Задача мониторинга – указать на нарушения. Если виновный исправился, обходится без штрафов. За последнее время нарушений в строительной сфере все меньше, в том числе благодаря высокой конкуренции на рынке услуг. Опытные игроки понимают: авторитет дороже денег.

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