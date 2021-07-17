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Жилье на электричестве становится трендом: какие преимущества у домов, где все от розетки?
Источник материала: ОНТ
После запуска АЭС в Беларуси трендом стало жилье на электричестве. По всей стране возводят такие многоэтажки и коттеджи. Гродненская область, где и расположена станция, пока лидер в этом направлении. Строят у себя и делятся опытом. О преимуществах домов, где все от розетки.
Водонагреватели в санузлах, вместо газовой – электроплита, рядом с батареями в каждой комнате – электронные переключатели. Анна Микита смело проводит экскурсию по необычному дому. Коттедж в 125 квадратов многодетная семья получила полгода назад. Хотя поначалу привыкнуть к таким новшествам жителям агрогородка было непросто. Больше всего волновались, выгодно ли будет жить в доме, где буквально все от розетки.
5 домов, 13 квартир. Луцковляны стали первым агрогородком в Гродненской области, где решили опробовать строительство нового типа. На селе оказалось проще и с отводом земли под застройку, и с возможностью испытать схему на малых формах. Выгоды заметили сразу – при строительстве на каждом квадратном метре сэкономили до 60 руб.
Аналогичный квартал на 17 домов до конца года сдадут в Скиделе. И желающих приобрести дом с земельным участком по цене трехкомнатной квартиры хватает. Кроме того, две первые в области многоэтажки на электричестве уже заселили в Слониме, на очереди Зельва и Гродно. Планы большие. Останавливают застройщиков лишь ограниченные возможности электросетей. Потребности в электричестве уже выросли в 3-4 раза, без модернизации не обойтись.
Сегодня в Беларуси до 40% ежегодно вводимого жилья – это частная застройка. Новая задача для стройорганизаций – возводить в пригородах больше коттеджей по приемлемым ценам. Тем самым освободить людей от необходимости строить самим, а значит, избежать долгостроев и заросших бурьяном участков. Кроме того, больше входить в существующие небольшие населенные пункты и решать проблему избавления от ветхого жилья. Идеи уже есть.
Задача на это пятилетие – построить и более 2 млн квадратных метров жилья на электричестве. Но эксперты сходятся во мнении – необходимости массово застраивать всю страну такими домами нет. В каждом поселке и городе подход должен быть индивидуальным, зависеть от состояния инженерных коммуникаций. Модернизировать электросети также будут постепенно, по заявкам исполкомов. Однако желающим пройти реконструкцию вне очереди предложат вариант с привлечением для этого средств граждан. Проект соответствующего указа уже прорабатывают в Министерстве энергетики.
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После запуска АЭС в Беларуси трендом стало жилье на электричестве. По всей стране возводят такие многоэтажки и коттеджи. Гродненская область, где и расположена...
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