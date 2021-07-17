Жилье на электричестве становится трендом: какие преимущества у домов, где все от розетки?

Источник материала: ОНТ

После запуска АЭС в Беларуси трендом стало жилье на электричестве. По всей стране возводят такие многоэтажки и коттеджи. Гродненская область, где и расположена станция, пока лидер в этом направлении. Строят у себя и делятся опытом. О преимуществах домов, где все от розетки.





Водонагреватели в санузлах, вместо газовой – электроплита, рядом с батареями в каждой комнате – электронные переключатели. Анна Микита смело проводит экскурсию по необычному дому. Коттедж в 125 квадратов многодетная семья получила полгода назад. Хотя поначалу привыкнуть к таким новшествам жителям агрогородка было непросто. Больше всего волновались, выгодно ли будет жить в доме, где буквально все от розетки.

Анна Микита, житель аг. Луцковляны (Гродненский район): «На процентов 20-30 ощутили. То есть, если мы платили дороже, котлы у нас стояли, оно шло все на одно – и вода горячая, и нагрев, и батареи. А здесь все по отдельности. То есть можно какую-то комнату не включить, например, отопление, какую-то включить, если холодно. Экономия есть, экономия ощущается. Мы рады».

5 домов, 13 квартир. Луцковляны стали первым агрогородком в Гродненской области, где решили опробовать строительство нового типа. На селе оказалось проще и с отводом земли под застройку, и с возможностью испытать схему на малых формах. Выгоды заметили сразу – при строительстве на каждом квадратном метре сэкономили до 60 руб.

Сергей Скорб, директор проектного управления предприятия «Гродножилстрой»: «Мы не перерабатываем энергию электрическую в другую, в тепловую, то есть не снижаем КПД этой энергии. Снижение затрат на распределительные сети. По большому счету, у нас здесь только вода, электроэнергия и водоотведение. Не надо тепловые сети сюда тянуть, не надо тянуть газ».

Аналогичный квартал на 17 домов до конца года сдадут в Скиделе. И желающих приобрести дом с земельным участком по цене трехкомнатной квартиры хватает. Кроме того, две первые в области многоэтажки на электричестве уже заселили в Слониме, на очереди Зельва и Гродно. Планы большие. Останавливают застройщиков лишь ограниченные возможности электросетей. Потребности в электричестве уже выросли в 3-4 раза, без модернизации не обойтись.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси: «Из 53 тыс. заявок мы порядка 80% удовлетворили, там, где есть техническая возможность, и там, где мы реконструируем сети. В год мы реконструировали порядка 1700 км сетей по республике, со следующего года мы эту цифру будем выходить на 2700 км, чтобы позволить наиболее полно удовлетворять эти заявки».

Сегодня в Беларуси до 40% ежегодно вводимого жилья – это частная застройка. Новая задача для стройорганизаций – возводить в пригородах больше коттеджей по приемлемым ценам. Тем самым освободить людей от необходимости строить самим, а значит, избежать долгостроев и заросших бурьяном участков. Кроме того, больше входить в существующие небольшие населенные пункты и решать проблему избавления от ветхого жилья. Идеи уже есть.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: «Вот мы пытаемся сейчас, обсуждаем, чтобы сложить схему, когда туда придет юридическое лицо – строительная организация – и предложит выкупить у хозяина этот дом, договориться о какой-то цене и реализовать там такой проект, который мы сегодня видели в натуре и на картинке. И таким образом обновить облик населенного пункта, застраивая вот эти вкрапления более современным жильем и более качественным».

Задача на это пятилетие – построить и более 2 млн квадратных метров жилья на электричестве. Но эксперты сходятся во мнении – необходимости массово застраивать всю страну такими домами нет. В каждом поселке и городе подход должен быть индивидуальным, зависеть от состояния инженерных коммуникаций. Модернизировать электросети также будут постепенно, по заявкам исполкомов. Однако желающим пройти реконструкцию вне очереди предложат вариант с привлечением для этого средств граждан. Проект соответствующего указа уже прорабатывают в Министерстве энергетики.

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