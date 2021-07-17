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Фестиваль «Вытокi» шагает по стране: как это было в Бобруйске
Источник материала: ОНТ
Знакомство с историей, творчество и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокi» шагает по Беларуси. На протяжении 3 дней форум принимал Бобруйск. Семитысячная городская арена превратилась в место притяжение любителей активного образа жизни.
Фестиваль на могилевской земле стартовал с выставки современного искусства. Работы белорусских мастеров представлены в самых разных жанрах. Но объединяет их всех одно: любовь к своей земле.
Пострелять из лука, поднять штангу и даже покататься на лошадях – финальным аккордом праздника стал региональный олимпийский день. По традиции, все желающие смогли проверить свои силы в различных видах спорта: от футбола до шахмат. Для самых маленьких – увлекательный квест. И он тоже спортивный, а главное – его участники знакомятся с историей родной Беларуси.
Впрочем, и взрослые – не меньше детей интересовались мультиспортивным форумом. На площадках состоялось знакомство с известными белорусскими спортсменами. Историей успеха и побед поделился каноист, серебреный призер олимпийских игр – Андрей Богданович. Для фанатов, конечно, автографы на память.
На три дня – фестиваль объединил и самых талантливых белорусов. Дать возможность детям презентовать свое творчество – основная часть программы. Оценивали таланты – звезды белорусской эстрады. Имена лучших объявили на гала-концерте.
Форум не перестает удивлять! Сегодня «Вытокi» обзавелись гимном спортивного праздника. Песню «Быстрее. Выше. Сильнее» представил Руслан Алехно. На этом – фестиваль не заканчивается, а лишь меняет локацию. Встречать «Вытокi» готовятся в Солигорске.
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Знакомство с историей, творчество и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокi» шагает по Беларуси. На протяжении 3 дней форум принимал Бобруйск. Семитысячная...
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