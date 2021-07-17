Фестиваль «Вытокi» шагает по стране: как это было в Бобруйске

Источник материала: ОНТ

Знакомство с историей, творчество и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокi» шагает по Беларуси. На протяжении 3 дней форум принимал Бобруйск. Семитысячная городская арена превратилась в место притяжение любителей активного образа жизни.





Фестиваль на могилевской земле стартовал с выставки современного искусства. Работы белорусских мастеров представлены в самых разных жанрах. Но объединяет их всех одно: любовь к своей земле.

Лилия Лукашенко, организатор выставки «Кола часу»: «Все это - наши воспоминания детства, и когда мы смотрим на эти работы, мы понимаем: куда бы нас в жизни ни забросила жизнь, то все равно наша Родина там, где мы родились, где нас взрастили».

Пострелять из лука, поднять штангу и даже покататься на лошадях – финальным аккордом праздника стал региональный олимпийский день. По традиции, все желающие смогли проверить свои силы в различных видах спорта: от футбола до шахмат. Для самых маленьких – увлекательный квест. И он тоже спортивный, а главное – его участники знакомятся с историей родной Беларуси.

Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета: «Фестиваль масштабный. Я думаю, он принесет много радости и счастья нашим бобруйчанам, гостям города Бобруйска, всей Могилевской области. Здесь на этой площадке демонстрируется наше коренное, наше белорусское: искусство, культура, спорт. То, к чему сегодня стремятся белорусы, чем дорожат белорусы. Познать свою родину, познать свою страну – надо знать из истоков. От корней своих».

Впрочем, и взрослые – не меньше детей интересовались мультиспортивным форумом. На площадках состоялось знакомство с известными белорусскими спортсменами. Историей успеха и побед поделился каноист, серебреный призер олимпийских игр – Андрей Богданович. Для фанатов, конечно, автографы на память.

Андрей Богданович, спортсмен, олимпийский чемпион по гребле на каноэ: «Такие фестивали ценны всегда. Это – популяризация спорта. Дети пришли, они, может, дома сидят, они не видели, что это, как делается, как дети выглядят, когда занимаются тем или иным видом спорта. Им в дальнейшем, может, захочется выглядеть также, как эти парни: крепкие, здоровые парни, которые могут делать на турнике, на брусьях».

На три дня – фестиваль объединил и самых талантливых белорусов. Дать возможность детям презентовать свое творчество – основная часть программы. Оценивали таланты – звезды белорусской эстрады. Имена лучших объявили на гала-концерте.

Форум не перестает удивлять! Сегодня «Вытокi» обзавелись гимном спортивного праздника. Песню «Быстрее. Выше. Сильнее» представил Руслан Алехно. На этом – фестиваль не заканчивается, а лишь меняет локацию. Встречать «Вытокi» готовятся в Солигорске.

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