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Фестиваль «Вытокi» шагает по стране: как это было в Бобруйске

17.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фестиваль «Вытокi» шагает по стране: как это было в Бобруйске

Знакомство с историей, творчество и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокi» шагает по Беларуси. На протяжении 3 дней форум принимал Бобруйск. Семитысячная городская арена превратилась в место притяжение любителей активного образа жизни. 


Фестиваль на могилевской земле стартовал с выставки современного искусства. Работы белорусских мастеров представлены в самых разных жанрах. Но объединяет их всех одно: любовь к своей земле.

Лилия Лукашенко, организатор выставки «Кола часу»: «Все это - наши воспоминания детства, и когда мы смотрим на эти работы, мы понимаем: куда бы нас в жизни ни забросила жизнь, то все равно наша Родина там, где мы родились, где нас взрастили».

Пострелять из лука, поднять штангу и даже покататься на лошадях – финальным  аккордом праздника стал региональный олимпийский день. По традиции, все желающие смогли проверить свои силы в различных видах спорта: от футбола до шахмат. Для самых маленьких – увлекательный квест. И он тоже спортивный, а главное – его участники знакомятся с историей родной Беларуси. 

Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета: «Фестиваль масштабный. Я думаю, он принесет много радости и счастья нашим бобруйчанам, гостям города Бобруйска, всей Могилевской области. Здесь на этой площадке демонстрируется наше коренноенаше белорусское: искусство, культура, спорт. То, к чему сегодня стремятся белорусы, чем дорожат белорусы. Познать свою родину, познать свою страну – надо знать из истоков. От корней своих». 

Впрочем, и взрослые – не меньше детей интересовались мультиспортивным форумом. На площадках состоялось знакомство с известными белорусскими спортсменами. Историей успеха и побед поделился каноист, серебреный призер олимпийских игр – Андрей Богданович. Для фанатов, конечно, автографы на память. 

Андрей Богданович, спортсмен, олимпийский чемпион по гребле на каноэ: «Такие фестивали ценны всегда. Это – популяризация спортаДети пришли, они, может, дома сидят, они не видели, что это, как делается, как дети выглядят, когда занимаются тем или иным видом спорта. Им в дальнейшем, может, захочется выглядеть также, как эти парни: крепкие, здоровые парни, которые могут делать на турнике, на брусьях».  

На три дня – фестиваль объединил и самых талантливых белорусов. Дать возможность детям презентовать свое творчество – основная часть программы. Оценивали таланты – звезды белорусской эстрады. Имена лучших объявили на гала-концерте. 

Форум не перестает удивлять! Сегодня «Вытокi» обзавелись гимном спортивного праздника. Песню «Быстрее. Выше. Сильнее» представил Руслан Алехно. На этом – фестиваль не заканчивается, а лишь меняет локацию. Встречать «Вытокi» готовятся в Солигорске. 

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Теги: знакомства
 
 
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Знакомство с историей, творчество и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокi» шагает по Беларуси. На протяжении 3 дней форум принимал Бобруйск. Семитысячная...
 
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