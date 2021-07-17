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Восемь человек ранены при стрельбе в Портленде
Источник материала: ОНТ
В Портленде (Орегон, США) в результате стрельбы пострадали как минимум восемь человек. Об этом 17 июля
Уточняется, что стрельба произошла в центре города. Восемь пострадавших были госпитализированы и проходят лечение. У одного из них травмы представляют опасность для жизни.
По сведениям правоохранителей, преступник скрылся. Место происшествия закрыто. Начато расследование.
Фото: Pixabay
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В Портленде (Орегон, США) в результате стрельбы пострадали как минимум восемь человек. Об этом 17 июля информирует ТАСС. Уточняется, что стрельба произошла в центре...
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