Восемь человек ранены при стрельбе в Портленде

Источник материала: ОНТ

В Портленде (Орегон, США) в результате стрельбы пострадали как минимум восемь человек. Об этом 17 июля информирует ТАСС.

Уточняется, что стрельба произошла в центре города. Восемь пострадавших были госпитализированы и проходят лечение. У одного из них травмы представляют опасность для жизни.

По сведениям правоохранителей, преступник скрылся. Место происшествия закрыто. Начато расследование.

Фото: Pixabay

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