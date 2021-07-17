На «Славянском базаре в Витебске» проходит конкурс молодых исполнителей

Источник материала: ОНТ

На сцене летнего амфитеатра начинается одно из ключевых событий Славянского базара – первый тур песенного конкурса. Дети уже исполнили свои композиции. Эти выходные в Витебске как никогда активные. На главных концертных площадках, сценах и площадях молодежь не только из Беларуси. А на именитого победителя конкурса прошлых лет поклонники устроили настоящую охоту, и готовы часами ждать своего кумира у летнего амфитеатра.





Тихой прогулки по центру Витебска в фестивальные дни точно не получится. Город сегодня как большая концертная площадка. В субботу на базаре давали и «Субботу» и «Базар» это название белорусских народных танцев. Кто не знал, участники помогали освоить несложные движения.

Танцуют все. На фестивале день молодежи. На площади Победы активности на любой вкус. Одним подавай гири, другие разгадывают головоломки. Чтобы заявить о себе громко, участники прошли парадом по центральной улице. А дальше без остановок почти до полуночи, яркие эмоции обещаны всем!

Сегодня на фестивале один из главных дней – конкурс молодых исполнителей. 30 лет назад все когда-то закрутилось вокруг новых имен и вот спустя годы начинающие артисты снова едут в Витебск, чтобы заявить о себе. Сегодня по условиям конкурса звучат «мировые хиты». Беларусь представляет выпускник столичного колледжа искусств Даниил Мышковец. Он выйдет на сцену пятым.

Второй шанс организаторы дали и тем, кто в прошлом году не смог приехать в Витебск, пандемия тогда остановила сообщение между странами. Участники шутят, что даже рады такому развитию событий, вместо 29-го базара – оказались на юбилейном фестивале.

В жюри взрослого песенного конкурса и Димаш Кудайберген, за ним тут настоящая фанатская охота, он 6 назад стал триумфатором фестиваля. Дальше его артистическая жизнь только вверх. В Витебск примчали десятки поклонниц, готовых ради кумира преодолеть тысячи километров.

Самые юные вокалисты тоже с группами поддержки, пока родных и друзей, но и детский конкурс собирает полные залы. За Беларусь поет Константин Мазуркевич, его номер сегодня тоже пятый, настоящая магия чисел.

Фестиваль в разгаре, а конкурсантам сегодня бы день простоять, да завтра еще продержаться в томительном ожидании решения жюри. Воскресным вечером в Витебске назовут имена лучших и будет шоу – город попрощается с фестивалем.

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