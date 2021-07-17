Погода в областных центрах Беларуси с 19 по 25 июля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

На ослабление жары можно рассчитывать в начале будущей недели.

В понедельник прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных регионах грозы. В ночные часы температура +15…+22°C, днем +23…+26°C.

Непродолжительные дожди и грозы, наиболее интенсивные в юго-восточных регионах, пройдут днем во вторник и среду. Температура ночью будет +12…+17°C. Днем воздух прогреется до +25°C.

В четверг по южной половине пройдут дожди с грозами, в пятницу без существенных осадков. Ночью до +16°C. В дневные часы в четверг до +26°C, в пятницу – чуть прохладнее.

В субботу и воскресенье не обойдется без кратковременных дождей и гроз по западу страны. Ночью до +15°C. В субботу днем до +25°C, в воскресенье до +24°C.

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