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Погода в областных центрах Беларуси с 19 по 25 июля. Прогноз от Дмитрия Рябова

17.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 19 по 25 июля. Прогноз от Дмитрия Рябова

На ослабление жары можно рассчитывать в начале будущей недели.

В понедельник прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных регионах грозы. В ночные часы температура +15…+22°C, днем +23…+26°C. 

Непродолжительные дожди и грозы, наиболее интенсивные в юго-восточных регионах, пройдут днем во вторник и среду. Температура ночью будет +12…+17°C. Днем воздух прогреется до +25°C.

В четверг по южной половине пройдут дожди с грозами, в пятницу без существенных осадков. Ночью до +16°C. В дневные часы в четверг до +26°C, в пятницу – чуть прохладнее. 

В субботу и воскресенье не обойдется без кратковременных дождей и гроз по западу страны. Ночью до +15°C. В субботу днем до +25°C, в воскресенье до +24°C. 

Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!    


 

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На ослабление жары можно рассчитывать в начале будущей недели. В понедельник прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных регионах грозы. В ночные часы...
 
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