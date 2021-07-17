Какой будет погода во второй половине лета? Предварительный прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Ждать ли изнуряющей жары во второй половине лета, в программе «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

По предварительным прогнозам, остаток июля будет чуть более прохладным, чем первая его половина. Температурный фон вернется в свой привычный ритм. Днем около +25…+29°C.

Вероятность осадков вырастет, но дожди прогнозируются кратковременные и мозаичные. В общей сложности выпадет всего около 60% от положенной нормы. Не обойдется без гроз, ливней и шквалов.

Очень теплым, а в отдельные дни даже жарким (до +30°C и выше) обещает быть и август. Средняя температура воздуха ожидается на 1 – 1,5 градуса выше климатической нормы. Осадков в августе предполагается в пределах нормы, то есть нас ждет в среднем от 11 до 15 дней с дождями и до 7 дней с грозами.





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