ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какой будет погода во второй половине лета? Предварительный прогноз от Дмитрия Рябова

17.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Какой будет погода во второй половине лета? Предварительный прогноз от Дмитрия Рябова

Ждать ли изнуряющей жары во второй половине лета, в программе «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов. 

По предварительным прогнозам, остаток июля будет чуть более прохладным, чем первая его половина. Температурный фон вернется в свой привычный ритм. Днем около +25…+29°C.  

Вероятность осадков вырастет, но дожди прогнозируются кратковременные и мозаичные. В общей сложности выпадет всего около 60% от положенной нормы. Не обойдется без гроз, ливней и шквалов.

Очень теплым, а в отдельные дни даже жарким (до +30°C и выше) обещает быть и август. Средняя температура воздуха ожидается на 1 – 1,5 градуса выше климатической нормы. Осадков в августе предполагается в пределах нормы, то есть нас ждет в среднем от 11 до 15 дней с дождями и до 7 дней с грозами.  


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ждать ли изнуряющей жары во второй половине лета, в программе «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.  По предварительным прогнозам, остаток июля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара уйдёт, придут дожди? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by