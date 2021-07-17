«Парниковый котел». Синоптик Дмитрий Рябов объяснил, почему в Беларуси стоит аномальная жара

Источник материала: ОНТ

В период аномальной жары белорусы уже успели познакомиться с особо токсичными комарами и найти гриб «пальцы дьявола», внесенный в Красную книгу и растущий исключительно в субтропиках. Досталось и столице: машины плавали, люди шли по колено в воде, а в торговом центре дождь шел прямо с потолка. На Лидчине град уничтожил почти весь урожай винограда. И это за полтора месяца лета. Что еще ждать от погоды, в программе «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.



Лето в этом году дало множество поводов для разговоров о погоде. Температурные рекорды бьются сотнями, а в новостных лентах – «оранжевые» предупреждения.

Виновником аномально жаркой погоды стал блокирующий антициклон, который вот уже второй месяц держит нашу страну в «парниковом котле». Это значит, что антициклон не дает развиться ветру и не пускает облака, поэтому воздух раскаляется и наступает изнуряющая жара.

Первая декада июня была прохладной и с заморозками. И многие сомневались, будет ли лето теплым. Так вот, средняя температура была до 10 градусов выше нормы.

Не приносили желаемого облегчения и ночи, столбики термометров редко опускались ниже +18°C. В дефиците были и осадки, чаще всего кратковременные, но зато с грозами, даже кое-где выпал град.

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