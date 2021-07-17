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«Праздник в Гродно переносится» – Караник рассказал о последствиях непогоды в регионе

17.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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На смену летнему зною в Беларусь пришли дожди. Ливень с грозой прошел 17 июля в Минске. Дожди накрыли и запад страны. В Гродно он начался около четырех часов вечера и наступал волнами.


В областном центре практически встало движение троллейбусов – из-за потоков воды они не могли проехать. Образовались пробки. Затопило низменные улицы и некоторые дворы. Празднование дня освобождения Гродно – оно было запланировано на вечер субботы – перенесено из-за стихии. Должен был состояться масштабный концерт, а также открытие моста, который в Гродно ждали 10 лет.

О ситуации и последствиях ливня председатель Гродненского облисполкома тут же доложил Президенту. И привел аргументы в пользу переноса дня города. Александр Лукашенко губернатора поддержал. Мнение президента однозначное – если есть сомнения в безопасности, праздник необходимо перенести.

По случаю праздника в Гродно готовилось большое шоу – сцена, много светового оборудования и музыкальной аппаратуры – из-за дождя все это несет потенциальную опасность. Что касается разрушений, отметил председатель Гродненского облисполкома, дорожное полотно находится в нормальном состоянии, водой повреждены откосы и обочины нового моста – их подмыло, их предстоит восстанавливать. Как только будет возможно, техника сможет приступить к работам.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На смену летнему зною в Беларусь пришли дожди. Ливень с грозой прошел 17 июля в Минске. Дожди накрыли и запад страны. В Гродно он начался около четырех часов вечера и...
 
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