Назад в прошлое: в Минске стартовала выставка ретротехники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставка ретроавтомобилей и мотоциклов стартовала в Беларуси. Коллекционеры приехали из всех уголков страны. И привезли легенды мирового автопрома, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сегодня царила атмосфера прошлого столетия. Вокруг – десятки ретроавтомобилей и мотоциклов того времени. Можно найти и советские «Москвичи», и немецкие «Мерседесы». Но главный экспонат – «Шевроле» 1929 года выпуска. Американский автомобиль коллекционеры купили в Германии. На его реставрацию ушло больше года.

«В плачевном состоянии был. И мы его медленно, в течение года, с командой восстанавливали, искали недостающие запчасти по всему миру. Очень сложно, конечно, – это американская машина, все, соответственно, в дюймовых размерах, все из Америки приходилось находить, а потом сюда привозить», – делится коллекционер Александр Райков.

Чешские «Явы», белорусский «Минск» и английский «Ариэль». Среди моделей, которые вызывают интерес, – ретромотоциклы. Иван Журко восстанавливает технику. На выставку он привез мощный «Харлей».

«Он самый стильный из всех, которые я делал. Стиль для «Харлея» важнее всего – в моем понимании. Я люблю черный цвет, поэтому все стараюсь делать максимально черным. «Харлеев» отличает не только высокая надежность, но и крутые показатели – это очень мощный двигатель, надежность и – все-таки – это история», – говорит реставратор Иван Журко.

Автомобили и мотоциклы на одной площадке в Беларуси выставили впервые. Все экспонаты прибыли своим ходом. Здесь их больше 100. Но некоторые коллекционеры отказались от участия из-за аномальной жары. Берегут своих любимцев.

«20 экземпляров не участвуют, потому что ребята боятся, как бы не сломался двигатель, как бы не перегрелся мотор. В общем, их опасения, как кажется, не напрасны. Также стоит несколько автомобилей под мостами – они закипели, то есть тоже не смогли доехать», – поясняет организатор выставки Олег Гапанович.

Посмотреть на легенды автопрома приехали сотни человек. Одни показали свои костюмы на конкурсе ретромоды, другие – болели за участников в импровизированном ралли.

Выставки ретротехники в Беларуси организовывают каждый год.