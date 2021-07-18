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Назад в прошлое: в Минске стартовала выставка ретротехники
18.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выставка ретроавтомобилей и мотоциклов стартовала в Беларуси. Коллекционеры приехали из всех уголков страны. И привезли легенды мирового автопрома, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Сегодня царила атмосфера прошлого столетия. Вокруг – десятки ретроавтомобилей и мотоциклов того времени. Можно найти и советские «Москвичи», и немецкие «Мерседесы». Но главный экспонат – «Шевроле» 1929 года выпуска. Американский автомобиль коллекционеры купили в Германии. На его реставрацию ушло больше года.
Чешские «Явы», белорусский «Минск» и английский «Ариэль». Среди моделей, которые вызывают интерес, – ретромотоциклы. Иван Журко восстанавливает технику. На выставку он привез мощный «Харлей».
Автомобили и мотоциклы на одной площадке в Беларуси выставили впервые. Все экспонаты прибыли своим ходом. Здесь их больше 100. Но некоторые коллекционеры отказались от участия из-за аномальной жары. Берегут своих любимцев.
Посмотреть на легенды автопрома приехали сотни человек. Одни показали свои костюмы на конкурсе ретромоды, другие – болели за участников в импровизированном ралли.
Выставки ретротехники в Беларуси организовывают каждый год.
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Автомобили и мотоциклы на одной площадке в Беларуси выставили впервые. Все экспонаты прибыли своим ходом.
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