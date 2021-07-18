Конкурс молодых исполнителей на «Славянском базаре» стартовал с мировых хитов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Славянском бульваре в белорусском Витебске в субботу стартовал конкурс молодых исполнителей. За главной интригой фестиваля следит корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Началась самая волнительная и интригующая часть «Славянского базара». На сцене амфитеатра конкурсанты исполняют мировой хит. Всего 14 участников. Ребята очень разные, даже по возрасту, но соревнуются на равных. К примеру, конкурсантке из Сербии исполнилось всего 18 лет, говорит, что поет с пяти лет. Эмиль Кадыров из России – артист довольно опытный. Сегодня он поет на испанском и будет с гитарой в руках. У украинки Ренаты Штифель тоже солидный вокальный багаж за плечами. Она имеет все шансы войти в число фаворитов конкурса в Витебске.

«Я прошла очень много конкурсов в своей жизни, их было уже 42. Впервые я представляю Украину под номером 1. Я постараюсь взять себя в руки и достойно представить свою страну. Дальше на релаксе буду смотреть других участников», – поделилась участница конкурса молодых исполнителей «Витебск-2021» Рената Штифель (Украина).

«Я был здесь в 2012 году в качестве приглашенного музыканта. Я помню эту атмосферу, мне хотелось ее повторить. Эмоции, ощущения. Невероятный летний амфитеатр и полный зал народа. Для нас, артистов, сейчас выступить перед полным залом – уже большое счастье», – отметил участник конкурса молодых исполнителей «Витебск-2021» Эмиль Кадыров (Россия).

Оценивать исполнителей будет строгое жюри. Его председатель – Анатолий Ярмоленко, бессменный руководитель белорусского ансамбля «Сябры». Свое мнение выскажут Сергей Пенкин, Димаш Кудайберген и обладательница Гран-при первого конкурса молодых исполнителей «Витебск-93» Таисия Повалий .

«Каждому участнику желаю силы, уверенности, драйва и, конечно, победы», – сказала народная артистка Украины, член жюри конкурса молодых исполнителей «Витебск-2021» Таисия Повалий.

«От юбиляра к юбиляру, мне в этом году исполнилось 60. Я первый раз на этом фестивале в качестве члена жюри. Гостеприимство Беларуси, радушие, тепло, радость, настолько искренние люди. Я хочу поблагодарить за это и пожелать, чтобы это дальше продолжалось», – сказал член жюри конкурса молодых исполнителей «Витебск-2021» Сергей Пенкин (Россия).

Ближе к ночи определятся фавориты конкурса. По правилам конкурса в Витебске, оценки жюри выставляет после выступления. Телеканал «МИР» тоже определит своего фаворита и присудит премию «Песни – путь к содружеству». А вместе с ней и приятный денежный бонус – 2 тысячи долларов.

Добавим, что по условиям конкурса Гран-при фестиваля может получить только один человек, либо его не присуждают никому. К главному трофею конкурса «Золотой лире» прилагается в этом году 20 тысяч долларов.