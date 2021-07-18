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Конкурс молодых исполнителей на «Славянском базаре» стартовал с мировых хитов
18.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Славянском бульваре в белорусском Витебске в субботу стартовал конкурс молодых исполнителей. За главной интригой фестиваля следит корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Началась самая волнительная и интригующая часть «Славянского базара». На сцене амфитеатра конкурсанты исполняют мировой хит. Всего 14 участников. Ребята очень разные, даже по возрасту, но соревнуются на равных. К примеру, конкурсантке из Сербии исполнилось всего 18 лет, говорит, что поет с пяти лет. Эмиль Кадыров из России – артист довольно опытный. Сегодня он поет на испанском и будет с гитарой в руках. У украинки Ренаты Штифель тоже солидный вокальный багаж за плечами. Она имеет все шансы войти в число фаворитов конкурса в Витебске.
«Я прошла очень много конкурсов в своей жизни, их было уже 42. Впервые я представляю Украину под номером 1. Я постараюсь взять себя в руки и достойно представить свою страну. Дальше на релаксе буду смотреть других участников», – поделилась участница конкурса молодых исполнителей «Витебск-2021» Рената Штифель (Украина).
Оценивать исполнителей будет строгое жюри. Его председатель – Анатолий Ярмоленко, бессменный руководитель белорусского ансамбля «Сябры». Свое мнение выскажут Сергей Пенкин, Димаш Кудайберген и обладательница Гран-при первого конкурса молодых исполнителей
«Каждому участнику желаю силы, уверенности, драйва и, конечно, победы», – сказала народная артистка Украины, член жюри конкурса молодых исполнителей «Витебск-2021» Таисия Повалий.
Ближе к ночи определятся фавориты конкурса. По правилам конкурса в Витебске, оценки жюри выставляет после выступления. Телеканал «МИР» тоже определит своего фаворита и присудит премию «Песни – путь к содружеству». А вместе с ней и приятный денежный бонус – 2 тысячи долларов.
Добавим, что по условиям конкурса Гран-при фестиваля может получить только один человек, либо его не присуждают никому. К главному трофею конкурса «Золотой лире» прилагается в этом году 20 тысяч долларов.
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Оценивать певцов будет жюри под председательством руководителя «Сябров» Анатолия Ярмоленко.
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