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В Минске от удара молнии погибла девушка, четверо в больнице в тяжелом состоянии

18.07.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания молодых людей отдыхала на озере в Стайках. Когда началась гроза молодежь спряталась под деревом.

В него попала молния. В итоге четверо молодых людей попали в больницу в тяжелом состоянии, девушка погибла, пишет Еврорадио. 

Пострадавших доставили в больницы Минска. Состояние одного из пострадавших средней степени тяжести, он находится в хирургии. Еще двое парней в стабильно-тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Еще один молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания молодых людей отдыхала на озере в Стайках. Когда началась гроза молодежь спряталась под деревом.
 
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