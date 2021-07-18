Витебск зажигает звезды: на «Славянском базаре» определились фавориты конкурса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль искусств «Славянский базар» этим вечером попрощается с участниками. А накануне в Витебске прошел конкурс молодых исполнителей эстрадной песни . Со сцены звучали мировые хиты. Кто покорил сердца зрителей и вошел в топ-3 конкурса расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Участник от Беларуси Даниил Мышковец на сцену вышел пятым. Он студент Минского колледжа искусств. Осваивает эстрадное пение. На витебской сцене держался профессионально и уверенно. По итогу первого конкурсного дня, он в тройке лидеров. Впереди лишь участницы из Казахстана и Сербии, они разделили первое место, вторую строку занимает Украина.

«Энергетика в зале, конечно, бешеная. Публика очень поддерживала белорусское. Слышал, как подпевал мне зал. Эмоции? Сейчас мне нужно немножко прийти в себя, переварить. И готовиться к следующему дню. Пока расслабляться еще рано», – рассказал участник конкурса молодых исполнителей «Витебск-2021» (Беларусь) Даниил Мышковец.

В первый конкурсный день участники исполняли мировые хиты . Пели только живьем.

«Когда мне было 11 лет, я участвовала в детском «Славянском базаре», стояла на сцене амфитеатра, мы пели общую песню. И тогда я сказала, что, когда вырасту, опять приду на эту сцену и на взрослом «Славянском базаре» буду участвовать», – заявила участница конкурса молодых исполнителей «Витебск-2021» (Германия) Настя Киль.

Выступление перед большой публикой – всегда ответственность и волнение, говорят конкурсанты. Ведущие пытались их отвлечь и задавали каверзные вопросы пока жюри выставляло оценки. Участнице из Эквадора показали древнюю стиральную и гладильную доску с прялкой. Угадать что это, девушка не смогла.

Первый конкурсный день прошел и у маленьких артистов. Их шестнадцать. На «Славянском базаре» у них свои музыкальные состязания. Хотя дети порой могут дать фору и маститым вокалистам.

«Я, когда вышла на сцену, то забыла обо всем. Просто начала дарить свои эмоции людям, рассказывать свою историю. Все, что было мной задумано, получилось. И, мне кажется, что я сделала чуточку больше», – рассказала участница Международного детского конкурса «Витебск-2021» (Россия) Ксения Канн.

Витебск продолжает жить фестивалем. Уже сегодня вечером станут известны победители детского конкурса. Во время официального закрытия «Славянского базара» объявят и обладателя гран-при конкурса молодых исполнителей. Он увезет с собой 20 тысяч долларов.

Наш телеканал по итогам конкурса молодых исполнителей в Витебске определит своего фаворита и вручит ему премию «Песни – путь к содружеству». А вместе с ней и денежный бонус в 2 тысячи долларов.