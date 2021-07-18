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Витебск зажигает звезды: на «Славянском базаре» определились фавориты конкурса
18.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фестиваль искусств «Славянский базар» этим вечером попрощается с участниками. А накануне в Витебске прошел
Участник от Беларуси Даниил Мышковец на сцену вышел пятым. Он студент Минского колледжа искусств. Осваивает эстрадное пение. На витебской сцене держался профессионально и уверенно. По итогу первого конкурсного дня, он в тройке лидеров. Впереди лишь участницы из Казахстана и Сербии, они разделили первое место, вторую строку занимает Украина.
В первый конкурсный день участники
Выступление перед большой публикой – всегда ответственность и волнение, говорят конкурсанты. Ведущие пытались их отвлечь и задавали каверзные вопросы пока жюри выставляло оценки. Участнице из Эквадора показали древнюю стиральную и гладильную доску с прялкой. Угадать что это, девушка не смогла.
Первый конкурсный день прошел и у маленьких артистов. Их шестнадцать. На «Славянском базаре» у них свои музыкальные состязания. Хотя дети порой могут дать фору и маститым вокалистам.
Витебск продолжает жить фестивалем. Уже сегодня вечером станут известны победители детского конкурса. Во время официального закрытия «Славянского базара» объявят и обладателя гран-при конкурса молодых исполнителей. Он увезет с собой 20 тысяч долларов.
Наш телеканал по итогам конкурса молодых исполнителей в Витебске определит своего фаворита и вручит ему премию «Песни – путь к содружеству». А вместе с ней и денежный бонус в 2 тысячи долларов.
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В первый конкурсный день участники исполняли мировые хиты. Пели только живьем.
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