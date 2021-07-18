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Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии

18.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии. Он оставил записку, в которой написал, что не планирует возвращаться домой.

 
Фото: угандийский тяжелоатлет Джулиус Ссекитолеко (GettyImages)

Об этом сообщает CNN.

20-летний тяжелоатлет оставил записку в своем номере. Спортсмен объяснил решение исчезнуть тяжелой жизнью в Уганде.

Также стало известно, что Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд. Он отправился в сторону Нагои.

Тяжелоатлет из Уганды, уже находясь в Японии, пропустил квалификацию и был вычеркнут из числа участников Олимпийских игр. 20 июля он должен был вернуться домой.

Японская полиция продолжает поиски пропавшего спортсмена.

Напомним, что в Токио пропал олимпиец из Уганды. Ему хотели сделать тест на COVID.
 
 
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Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии. Он оставил записку, в которой написал, что не планирует возвращаться домой.
 
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