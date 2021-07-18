Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии





Фото: угандийский тяжелоатлет Джулиус Ссекитолеко (GettyImages)





Об этом сообщает CNN.





20-летний тяжелоатлет оставил записку в своем номере. Спортсмен объяснил решение исчезнуть тяжелой жизнью в Уганде.





Также стало известно, что Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд. Он отправился в сторону Нагои.





Тяжелоатлет из Уганды, уже находясь в Японии, пропустил квалификацию и был вычеркнут из числа участников Олимпийских игр. 20 июля он должен был вернуться домой.





Японская полиция продолжает поиски пропавшего спортсмена.





Напомним, что в Токио пропал олимпиец из Уганды. Ему хотели сделать тест на COVID.