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Эстония не пришлет посла в Беларусь из-за непризнания Лукашенко

18.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявила в субботу министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, сообщает портал ERR.

Эстония не станет назначать посла в Беларусь, так как это стало бы «молчаливым признанием президентства Александра Лукашенко». 


Фото: unsplash.com
В своей статье для газеты Eesti Päevaleht (EPL) Лийметс написала «Это (назначение посла — Прим. Zerkalo.io) было бы неуместным, так как ни Эстония, ни ЕС не признают результаты президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года, сопровождавшихся массовыми фальсификациями».

В результате дипломат Яак Ленсмент, которого эстонский президент Керсти Кальюлайд уже назначила в начале июля в начале июля для замены уходящего посла в Беларуси Мерке Кокаев, так и не поедет в Минск, чтобы занять эту должность.

Предоставлять верительные грамоты Александру Лукашенко, пишет Лийметс, значит изменить позицию Эстонии, которая не считает его законным главой государства.

Напомним, 7 июля 2021 года эстонский президент Керсти Кальюлайд все же назначила нового посла в Беларуси, что вызвало волну критики.

— Важно, чтобы у нас было представительство в Беларуси, чтобы мы могли получать информацию оттуда и при необходимости оказывать нашим людям помощь, — заявила тогда премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявила в субботу министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, сообщает портал ERR.
 
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