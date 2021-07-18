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Венедиктов объяснил, кто такие «современные сталинисты» и причем здесь Лукашенко
18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред Эха Москвы — про психологию 37 года и почему вопрос все же не в Сталине.
— Вы знаете, современные сталинисты – это же не те, которые: «А давайте вернемся в 37-й». Не, не, не, —
И так же было в сталинские времена. Люди, которые поддерживают все эти законы. Это не в Сталине вопрос. Мало ли там кто на кого молится. А вот в том, что политика такая.
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Главред Эха Москвы — про психологию 37 года.
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