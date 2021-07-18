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Венедиктов объяснил, кто такие «современные сталинисты» и причем здесь Лукашенко

18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главред Эха Москвы  — про психологию 37 года и почему вопрос все же не в Сталине.

— Вы знаете, современные сталинисты – это же не те, которые: «А давайте вернемся в 37-й». Не, не, не, — отметил Алексей Венедиктов. — Это люди, которые говорят: «А посмотрите, как у Лукашенко все замечательно получается. Чистенькая страна. Ну, репрессии. Ну, сколько их там сидит? Ну, сколько их там погибло? 3 человека, 7 человек, 10».

И так же было в сталинские времена. Люди, которые поддерживают все эти законы. Это не в Сталине вопрос. Мало ли там кто на кого молится. А вот в том, что политика такая.

 
 
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