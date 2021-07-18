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Белый кролик - красный кролик: Организатор на свободу не вышел

18.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организатор мероприятий и наблюдатель за выборами Тимур Газизов не вышел на свободу после 30 суток ареста. Его задержали на просмотре онлайн-премьеры спектакля "Белый кролик, красный кролик".



16 июля вечером он должен был выйти на свободу. Но сегодня стало известно, что Тимура вместо освобождения перевели в СИЗО на Володарского. Предварительно, Тимур проходит по 342 статье Уголовного кодекса (Организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). вчера Тимур отметил свое 40-летие, сообщает "Вясна".
 
 
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Организатор мероприятий и наблюдатель за выборами Тимур Газизов не вышел на свободу после 30 суток ареста. Его задержали на просмотре онлайн-премьеры спектакля...
 
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